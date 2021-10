Makram Akrout ficou em primeiro lugar na competição tradicional francesa e deve servir pão por um ano no Elysee. Mas ele supostamente postou mensagens anti-francesas no Facebook. Investigação policial

Exceto na véspera da cerimônia, marcada para sábado, 2 de outubro, em frente à Basílica de Notre Dame, alguns radicais de direita e o jornal Machados Descubra e divulgue Algumas mensagens embaraçosas que Akrout poderia ter postado no Facebook no passado. A polícia está tentando descobrir se ele é realmente o culpado.

Com o prêmio, o Sr. Akrout também conquistou A honra de se tornar um fornecedor do Elysée por um ano.

Por exemplo: a França incentiva e espalha a decadência em nosso país para proteger seus interesses coloniais e nos afasta da religião e dos valores islâmicos. Choramos por Charlie Hebdo e Notre Dame, mas da França, Esses cães não choram quando Deus zomba de seu criador.

O padeiro se manifestou diante dos líderes do Sindicato dos Padeiros que organizam a premiação A conta dele foi hackeadaEntão ele deu seus passos para trás.

Ele ainda iria decidir não ir à festa.

O prêmio de melhor baguete tem sido uma tradição profunda em Paris nos últimos anos Ganhou cinco vezes por padeiros de origem tunisiana Isso foi visto como evidência de uma possível fusão.

O Elysee se espalhou no Twitter Presidente Macron parabeniza o vencedor: no final só sobrou um! Bravo para Makram Akrout, vencedor do Prêmio de Melhor Baguete em Paris em 2021. Segundo a tradição, ele forneceu pão para o Elysee por um ano.

As autoridades estão analisando as contas do Akrout para ver se eles estão Provocação da extrema direita ou se tem posições próximas às posições dos islâmicos, dificultando o abastecimento do Elysee.

Siga o ritual da melhor baguete Regras razoavelmente precisas.

Os jurados em cada degustação dão suas pontuações em cinco critérios: Aparência, cozimento, consistência, aroma e sabor.

Inicialmente, eram 173 baguetes de filtro, respectivamente denominadas de altura entre 55 e 70 cm, o peso entre 250 e 300 gramas, a quantidade de sal de 18 gramas por quilo de farinha.

O fato de cidadãos de origem árabe-muçulmana terem se tornado mestres dessa típica arte francesa tem uma dupla conotação política: para os defensores do acolhimento e da integração, uma das muitas evidências da possibilidade e da riqueza da convivência; Para os adversários da imigração, um sinal de que a sociedade está sendo distorcida e que os estrangeiros tendem a ocupar o lugar dos franceses nativos é, segundo a teoria do Grande Retorno de Renaud Camus, relançada nos últimos dias pelo colunista (e potencial candidato ao Elysée) Eric Zemmour.

É por isso que, ao ouvir sobre o prêmio de Makram Akrot, grupos de extrema direita imediatamente vasculharam suas contas de mídia social.

A baguete se torna uma questão política.