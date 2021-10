Draghi larga Greta, Sarkozy “acorrentado” e Lucano: Então, hoje …

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy Eles vão colocar monitoramento eletrônico. Eles vão colocar uma pulseira nele: eles o condenaram por financiamento ilegal durante a campanha eleitoral de 2012. Como se costuma dizer nesses casos, quem ri por último ri bem

– Domenico Mimo Lucano condenado. Permanecemos seguros. Mas à esquerda começa o festival da hipocrisia. As mesmas pessoas que consideraram a decisão inicial das negociações uma “decisão histórica”, posteriormente rejeitada em recurso, agora consideram “exagerada” a decisão contra o campeão da imigração. Patético

– Em tudo isso Tg1Este é o principal noticiário italiano, “perfurou” a notícia da condenação de San Mimo Lucano. Será uma coincidência?

– Eu vi fotos dos protestos climáticos em Milão. Em um deles você pode ver a estrada pavimentada com grafite com slogans verdes. O que eles fizeram? É claro que, com as latas de spray, o que os cientistas consideram mais poluente do que as emissões dos automóveis. genes do mal

– depois, depois Raquete Imigrante, estávamos perdendo a ecologista Carola. Aqueles que vivem nas florestas de okkupa supervisionam as terras dos camponeses. Convido você a ler seu “programa” (aqui) contra as mudanças climáticas: uma espécie de social verde Temperado com o crescimento feliz do molde de churrasco. Horror

– Digos, como parte de uma investigação sobre as ameaças do presidente Draghi na web, também “capturou” alguns perfis sociais falsos em nome do ex-banqueiro. Quem nem sabe como são feitas as redes sociais encontra-se com perfis falsos: lindos

– O raios, que aspira a se tornar prefeito de Roma para aqueles que desejam abrir um parlamento como caddie, chemtrails etc., acredita que “a continuidade de Draghi no Palazzo Chigi é importante neste momento”. O mundo e a política estão mudando rapidamente.

– O médico sugere nenhuma extensão Vax renda básica Para quem não pode trabalhar por causa da via verde. Ora, também se pode criticar o procedimento adotado para promover a enxertia, mas mimar qualquer pessoa com cabos de espeto me parece objetivamente demais.

– Por outro lado, o imunologista propõe a ideia inversa: ou seja, retirar a renda mínima de quem não tem pista verde. Aqui, também, um véu patético: a RDC deve ser revista em geral, não pagando pessoas com renda para vacinar contra Covid

– de acordo com a pesquisa, ser muito preguiçosoComo a maioria dos idosos italianos, será um trabalho muito lucrativo. Na prática, se os filhos pagarem aos pais para tomarem conta dos netos, terão de pagar cerca de 3.200 euros.

– De todos os discursos de Draghi no Natal dos Verdes, vou escolher apenas este aqui. É sobre acusar Greta Thumberg Para os mais fortes do mundo dizerem por conta própria Exército de Libertação Baluch (BLA) BLA sem produzir fatos. Super Mario respondeu um pouco chateado: “Quando você nos acusa de apenas fazer del Exército de Libertação Baluch (BLA) BLA Você deve entender que às vezes é uma maneira de nos esconder atrás de nossa incapacidade de realizar alguma ação. Mas às vezes é muito útil precisarmos de palavras para convencer todas as pessoas, por exemplo, que a questão de ficar dentro de 1,5 ° C não são slogans criados a partir de situações imaginárias, mas números que vêm da ciência. Os cidadãos devem ser persuadidos. ”Coloque-o no lugar

– Aridje, costumavam dizer em Roma. EU ‘Ecdc emite outro alarme. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção de Doenças, os países da União Europeia que ainda não alcançaram cobertura de vacinação alta o suficiente contra Covid-19 e planejam reduzir as restrições nas próximas duas semanas estão em alto risco de sofrer um aumento significativo de casos, hospitalizações e mortes entre agora e o final de novembro. Tradutor: New Wave. Mas a verdadeira notícia é outra coisa. Na verdade, de acordo com o ECDC “Indivíduos totalmente vacinados”, repito, “totalmente vacinados”, “permanecem em risco de infecção com resultados graves”. Portanto, preste atenção.