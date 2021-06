União Europeia: Urban v. Maas, pare o veto? A Europa é um tigre de papel – a última hora

(ANSA) – Budapeste, 08 de junho – “A União Europeia parece um patético tigre de papel. Precisamos deixar de ter uma política externa de emissão de comunicados que não nos deixem ir a lugar nenhum.” Esta é a resposta do Primeiro-Ministro húngaro, Viktor Orban, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão Heiko Maas, que ontem apelou ao fim do princípio do consenso nas decisões de política externa. Segundo Maas, o veto deve ser retirado, e o ministro afirmou isso após outro veto da Hungria em declarações condenando China e Rússia.



Orban, em uma declaração em seu site, enfatizou que não estava disposto a condenar a China por causa de Hong Kong, nem por qualquer outra coisa, e em vez disso disse que era hora dos chefes de Estado e de governo da UE adotarem a política externa. Decidir sobre grandes questões estratégicas, como as relações com a China. “Devemos evitar uma nova onda de guerra fria no mundo, isso não é do interesse da Europa e da Hungria. É preciso cooperação, investimentos, relações culturais e científicas, não boicotes e sanções para dar lições aos outros”, afirmou. de acordo com o populista primeiro-ministro Fidesz. (lidar com).