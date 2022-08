“Na Itália são 3.300, mas os primeiros a desaparecer seremos nós, homens” – Corriere.it

A partir de Stefano Lorenzito

O zoólogo, considerado o pai da ecologia moderna, em 1972 foi o único que conseguiu capturar uma amostra: seria tolice dizer que os liberamos

lúpus humano. Sim, Plutos provavelmente estava certo. Mas Luigi Boitani atualiza o ditado do dramaturgo latino: posso entretê-la pelas próximas duas horas e no final ela não saberá se estou falando do homem ou do lobo, então nossos destinos são saltados. A verdade é que homens e lobos são iguais. O zoólogo dedicou 50 anos de sua vida a estudar como defender o último do primeiro. Ele é considerado o maior conhecedor desses cães no Velho Continente: em 1972 foi o primeiro a capturá-los. Durante um quarto de século presidiu A Grande Iniciativa Carnívora da Europa, que inclui 58 cientistas de 35 países. Depois de se formar em ciências biológicas, Boitani cresceu na Universidade de Yale, na Escola de George Evelyn Hutchinson, o maior conservacionista de todas as espécies, e é considerado o pai da ecologia moderna. Ele conhece todos os segredos dos 3.300 lobos que vagam pela Itália: a estimativa de Ispra, atualizada até junho de 2022. Nunca antes se viu tal expansão. Na presidência desde 1987, Boitani presidiu a última sessão de exames em Ecologia Animal e Biologia da Conservação em Sapienza, em Roma, há alguns meses. Agora aposentado, tanto que o especialista que coordenou os planos de gestão de mais de 30 parques nacionais, de Mayela na Itália à Rainha Elizabeth em Uganda, até Acacus Park na Líbia poderia ser: só faltava a assinatura de Kadafi, mas eles o mataram. Ele encontrou sua casa buen retiro na província de Siena, não muito longe de San Galgano, o antigo mosteiro gótico cisterciense sem teto. A uma altitude de 300 metros existe uma cova de lobos.

Se você escolhê-los como vizinhos.



Cheguei primeiro. Eles foram atraídos por veados, gamos, veados e javalis.

Como surge a familiaridade com os lobos?



acidental. Eu me formei com uma tese em entomologia, sobre libélulas. Em 1972, depois de voltar da Universidade de Yale, quis estudar cabras na ilha de Montecristo, no Mar Tirreno. Mas recebi um telefonema de Fulco Pratesi, fundador da WWF Itália: “Gostaríamos de saber mais sobre o lobo. Você consegue sentir?”

E já que ele sentiu, o que ele fez?



Ela começou com um passeio pelo centro e sul da Itália, coletando depoimentos e testemunhos. Esta foi a primeira pesquisa desse tipo na Europa. Mas para entender melhor, foi necessário pegar algumas amostras. Liguei para David Mech, que estava estudando a última colônia de lobos remanescente em Minnesota. Em outros estados da América, exceto no Alasca, foi extinto. Mech chegou com armadilhas inofensivas e coleiras de rádio. Ainda somos melhores amigos. Em breve, ele comemorará seu octogésimo quinto aniversário. READ Rússia e Ucrânia, os quatro cenários para iniciar uma guerra- Corriere.it

Quantos lobos você caçou?



dois. Ela então continuou a pesquisa com a ajuda de Erik Zemen, um sueco que foi discípulo do cientista comportamental Konrad Lorenz.

O que os colares de rádio provam?



Que os lobos não desçam às cidades no inverno. Eles estão atrás de nossas casas a cada temporada, nós simplesmente não os vemos. Quando os espécimes jovens saem do rebanho, eles procuram uma área, um parceiro e uma refeição. Que encontraram, como mostramos, em Navigli em Milão, na colina de Turim onde viveu Gianni Agnelli, no bairro de San Lorenzo em Florença, nos centros históricos de Mântua e Ferrara, no Delta do Pó, em Vigo, em Otranto, até Santa Maria di Luca. Recentemente às portas de Verona, em San Giovanni Lupatoto, que tinha um lobo no brasão municipal.

A partir de 1921 esta espécie parecia extinta.



não assim. Sempre esteve lá nos Apeninos. No entanto, a partir daqui se espalhou para os Alpes. O primeiro par de lobos apareceu no Col di Tenda nos Alpes da Ligúria há 30 anos.

Então não é apresentado pelo homem como você ouve ao seu redor?



A maior porcaria já dita. Um jovem lobo pode viajar 1.500 quilômetros por mês.

Então, qual é o objetivo da Life Wolfalps Eu?



Apenas para melhorar a convivência com humanos em lugares onde o lobo chega sozinho de pé. Uma arte antiga que certamente não precisa ser ensinada aos pastores de Abruzzo, Erbinia e Calábria.

Mas para os de Veneto, s.



Para defender os rebanhos dos lobos, é necessária a criação de determinados animais, consistindo no máximo de 600 animais. Em Abruzzo falamos de Mora: significa 300 ovelhas, um pastor e três cães, Maremma. Assim, as perdas são reduzidas ao mínimo. Quando os danos se tornaram insuportáveis, os lobos intervieram durante o inverno, cortando pouquíssimos espécimes.

em vez de hoje?



Chegamos ao absurdo de que na França, onde há apenas 600 lobos, são contabilizados anualmente 7.511 casos de predação, em comparação com 1.739 na Itália, que é a região onde a maioria dos espécimes são valorizados depois dos Cárpatos. Como resultado da pecuária moderna. Mas você não defende um rebanho de 4.000 ovelhas mesmo com 50 cães.

Eles chamam você para explicar essas coisas?



Trabalhei bem com a região do Piemonte por dez anos. De resto, apenas uma intervenção no Vale de Aosta e duas conferências no Veneto, na Licinia. READ "Pagar com apenas rublos destruirá Moscou"

Como você descobre a presença de lobos?



Com armadilhas fotográficas, conjunto de pegadas, tufos de pelo e excrementos ao longo dos trilhos. Entre julho e setembro até com um uivo: Se eu chorar, os pequenos me respondem, bobos.

O lobo tem um habitat favorito?



Não, o animal mais adaptável e oportunista da Terra. Eles são encontrados em todos os lugares, do Ártico aos desertos da Arábia Saudita, com exceção das florestas tropicais. Passei 45 dias em Ellesmere, a mais setentrional das ilhas canadenses do Ártico, junto com uma matilha de enormes e lindos lobos brancos. Eles não têm medo do homem, eu os segui a dois metros de distância. Eu entendi completamente a psicologia deles.

e o que?



Eles sempre brincam, brincam e brincam, embora estejam imersos na noite polar durante seis meses do ano, a menos 50 graus Celsius.

Foi a única entrevista de perto?



Bem não. Tive vários outros no Parque Nacional Mayella, e recentemente, embaixo da casa, a 30 metros de distância: quatro lobos adultos com seis filhotes. Eles fugiram imediatamente.

O lobo foge na frente do homem?



Toda vez. Não conheço um caso de agressão na Itália e no exterior, apenas o caso de Candice Berner, que foi atacada em 2010 em uma pequena vila do Alasca.

Como explicar essa tragédia?



Ele estava correndo e estava usando seus fones de ouvido do iPod, sem perceber a chegada dos lobos. Correr significa presa. Mas foi a primeira vez nos EUA em 50 anos.

Perto da minha casa, em Campossilvano, em 1655, uma dona de casa foi esquartejada por um lobo que estava lavando roupa em uma poça de água. Há uma cruz de pedra perto da área de Buse di Sotto para lembrar.

A raiva era grande na época. Animais hidrofóbicos sempre atacam humanos, até mesmo doninhas. Os artigos de dois historiadores reconstroem todas essas mortes a partir dos registros paroquiais. Dos séculos XV ao XIX, os lobos causaram 77 vítimas na Itália, cinco delas devido à infecção por raiva. Nenhum ataque foi relatado nos últimos 100 anos.

Então ela não tem medo de lobos?



Apenas por causa de Ashi, o oitavo cachorro da minha vida, um filhote de Monsterlander poderia se tornar uma presa.

O que você faz se encontrar um lobo?



Fique parado e calmo e aproveite o show, que infelizmente dura alguns segundos. Se você ficar com muito medo, apenas levante os braços e o lobo se foi. Em suma, não como um encontro com um urso, onde se recomenda recuar lentamente e não acenar. READ Novo tiroteio nos EUA "vários atacantes" abriram fogo contra a multidão: três mortos, 11 feridos

Quantos filhotes de lobo um lobo dá à luz?



Três a dez, uma vez por ano, mas nem todos sobrevivem.

Pode ser impedido de reproduzir demais?



não é necessário. O rebanho controla de 80 a 500 quilômetros quadrados, em média 300. Isso significa que a península italiana já está saturada. O lobo encontra áreas ainda colonizadas apenas nos Alpes.

Vá dizer aos pastores e educadores.



Cães e cercas elétricas são suficientes para defender o gado. Mas os montanheses devem entender que não podem deixar rebanhos e rebanhos ao ar livre à noite para descer para suas esposas no vale. No entanto, existem compensações. Anos atrás, assegurei-me de que cada ovelha recebesse um subsídio da UE equivalente a 60% de seu valor. Portanto, se o lobo o despedaçasse, as regiões teriam apenas que reembolsar os 40% restantes. Mas isso é o que os pastores deixaram de dizer.

Vamos eliminar os lobos?



Posso admitir que as isenções locais são concedidas. Mas apenas pelo Estado. de espécies protegidas. Matá-los é um crime.

Qual é o pior perigo para um lobo?



hibridização. 40 anos atrás, para cada 2-4 lobos presentes em uma área de 100 quilômetros quadrados, havia 150-310 cães errantes e 24-82 cães selvagens. Recebi um vídeo terrível na Floresta de Tarvisio: mostra um bando inteiro de híbridos.

Conheci o Mário Messi. Ele deliberadamente cruzou-os com a Autoridade Italiana de Proteção ao Lobo.



louco. Eu lutei com esse cara. Fui a uma audiência no Parlamento. Ele queria legalmente obter dinheiro do estado. Ele tentou me dar um de seus lobos bastardos. Respondi que um cachorro é suficiente para um homem por 10.000 anos.

Você então pesquisou em Montecristo?



Não, mas são apenas caprichos, não estão em perigo.

Um ativista dos direitos dos animais não fala assim.



Mas eu não sou um ativista dos direitos dos animais. Eu não coloco o indivíduo em primeiro lugar. Eu me importo que a espécie sobreviva.

E quantos são?



Na Itália 57.000. No mundo são descritos 1,7 milhões, mas estima-se que sejam até dez vezes maiores. Hoje estamos na sexta extinção em massa.

Quem será salvo?



Após o desaparecimento do homem? Formiga. E depois do lobo formiga.