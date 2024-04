Ucrânia e Rússia: Preparação para o diálogo com a França. Mas Paris nega isso – Europa

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o seu homólogo francês, Sébastien Lecornu, discutiram a possibilidade de conversações sobre o conflito ucraniano. O Ministério Russo informou isto após o telefonema entre os dois ministros. O ministério disse: “Foi indicada a disponibilidade para o diálogo sobre a Ucrânia. Os pontos de partida poderiam basear-se na Iniciativa de Paz de Istambul.” “No que diz respeito às declarações anteriores do Eliseu sobre o envio de soldados franceses para a Ucrânia, Shoigu sublinhou que a implementação destes planos causará problemas à própria França”, afirma o memorando relatado pela TASS.

A França nega ter expressado a sua “prontidão para o diálogo” com Moscovo sobre a guerra na Ucrânia durante a conversa telefónica entre o ministro da Defesa francês, Sebastien Lecornu, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Isto foi relatado por uma fonte do governo em Paris à Agence France-Presse. O ministro russo afirmou no telefonema que estava “pronto para retomar o diálogo sobre a Ucrânia”, mas que “a França não aceitou nem propôs nada” sobre esta questão, confirmou a delegação que acompanha Lecorno, negando as alegações de Moscovo de que os dois ministros iriam mostrar seu “desejo de fazê-lo”. Para o diálogo sobre a guerra.

Em Bruxelas, depois da realização do Conselho de Guerra Europeu no mês passado, há uma resposta na sede da NATO, que é uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros que olham para o futuro e colocam sobre a mesa uma mudança radical na gestão do conflito. Porque o apoio à Ucrânia deve ser “previsível” e claramente “de longo prazo”. Portanto, bastam “contribuições voluntárias” de curto prazo e abrem caminho para a “institucionalização” do esforço de guerra dentro da OTAN.

Esta mudança de ritmo coincide com os apelos cada vez mais dramáticos vindos de Kiev. Por exemplo, alguns oficiais superiores afirmam que o controlo da frente está agora “em risco” e que Moscovo poderá em breve “romper” em certos sectores.

Portanto, o Secretário-Geral Jens Stoltenberg encorajou os Aliados a fazerem mais esforços e, acima de tudo, a aceitarem mudanças qualitativas do ponto de vista administrativo (por assim dizer). Isto significa colocar a fórmula de Ramstein que os EUA têm liderado até agora sob o comando da NATO, dado que os aliados garantem “99% dos fornecimentos militares à Ucrânia”. Não somente.

Dado que Kiev necessita de “novos recursos” e rapidamente, o Secretário-Geral confirmou que propôs a criação de um fundo de ajuda no valor de mil milhões de dólares a ser desenvolvido ao longo dos próximos cinco anos. Stoltenberg não quis fornecer números, mas várias fontes diplomáticas – como antecipou a agência noticiosa italiana – confirmaram que estamos a falar de cerca de 100 mil milhões de euros baseados em contribuições proporcionais ao produto interno bruto de cada país. “Moscou deve compreender que não pode atingir os seus objetivos no campo de batalha e, portanto, aceitar negociações que reconheçam a Ucrânia como um Estado soberano e independente”, explicou Stoltenberg.

As negociações estão apenas no início e o horizonte temporal para a tomada de decisões práticas é a cimeira de Washington marcada para Julho. A fórmula pela qual são calculadas as contribuições de cada Aliado para o Fundo de Ajuda Militar poderia ser a do orçamento da NATO – para a Itália seria de 8,7%, ou 8,7 mil milhões de euros – mas outras opções não estão excluídas, como uma percentagem fixa do PIB (NATO orçamento Na verdade, difere dos gastos com defesa, já que a Alemanha, por exemplo, contribui com 16%, uma parcela equivalente à dos Estados Unidos da América. O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, confirmou que a Itália “apoia” a proposta e que a luz verde foi expressa principalmente “politicamente”, mas que agora teremos que “entrar nos detalhes técnicos e jurídicos”.

No entanto, este é um debate inteiramente interno dentro da aliança, e Kiev não se importa de onde vem o dinheiro, desde que chegue. A escassez de munições e mísseis antiaéreos é agora considerada “crítica”. “Sabemos que os oficiais ucranianos na frente têm de tomar decisões difíceis todos os dias, racionando munições, com a preocupação constante de ficarem sem munições”, confirma um alto funcionário da NATO. “Como sabemos, os russos sabem disto: é difícil combater um conflito tão desgastante”, acrescenta a fonte, explicando que não há sinais de inteligência sobre a capacidade de Moscovo de realizar “grandes operações” sem um novo ataque. “Mobilização em grande escala”.

Na Ucrânia, os sentimentos são visivelmente mais sombrios. “Não há nada que nos possa ajudar agora porque não existem tecnologias sérias capazes de compensar o grande número de tropas que a Rússia nos provavelmente enviará”, confirmou ao Politico um grupo de oficiais ligados ao comandante deposto Valery Zalozny. Então estamos de volta ao ponto de partida. Poderá a Ucrânia resistir à influência enquanto espera por nova ajuda ocidental? “Somos o único país do mundo que se defende quase todos os dias de ataques com mísseis balísticos: todas as baterias Patriot disponíveis devem ser-nos entregues o mais rapidamente possível”, apela à participação do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, que está em Bruxelas. a reunião ministerial. .

