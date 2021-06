A revelação do irmão sobre Simão: “Eu sei exatamente onde ela desapareceu …”

investigação para Assassinato intencional e ocultação do corpo Por Saman Abbas Ele pode ter chegado a um ponto de inflexão. De acordo com o que eu coletei Corriere della Sera, O irmão A jovem de 18 anos revelaria aos investigadores o local exato onde sua mãe, Nazia Shaheen, seria confiada a seu tio Danesh (que a estrangularia) na noite do suposto crime.

“Eu posso te mostrar a localização exata.”

quando emProva de Incidente Na sexta-feira, o promotor e outros investigadores perguntaram ao menino se ele poderia determinar o local exato onde Saman poderia ter sido enterrado, e ele respondeu o seguinte: “Posso dizer exatamente onde minha mãe confiou minha irmã ao tio Danesh Para revelar os detalhes exatos do longo interrogatório do irmão do jovem de 18 anos, o jornal Corriere della Sera, além disso, divulgou algumas passagens cruciais dos autos do processo aberto no Ministério Público de Reggio Emilia.

Nova reconstrução

É tudo sobre as horas que antecederam o suposto crime e os poucos aceleradores Vídeo De câmeras de vigilância na fazenda onde os membros do clã Abbas trabalham. Na noite de 30 de abril, Saman teve uma acalorada discussão com seus pais, Shabar Abbas e Nazia Shaheen, sobre um casamento arranjado no Paquistão, ao qual ela se opôs (há uma denúncia de incitamento ao casamento para provar isso). O pai tenta trazê-la de volta para se acalmar: “ Senta vamos conversar “Ele diz para a filha. Mas Simon não quer saber, então ele pega de volta o passaporte e tenta escapar. Nesse momento, Shabbar liga para Hasnain da Dinamarca:” fugiu de novo “.” Eu vou lidar com isso , Assicura Hasnain.

Assim, chegamos ao momento imortalizado no vídeo, aquele em que Saman está caminhando na calçada que vai até Guastalla. Atrás dela, sua mãe e seu pai “alimentam” o telefone celular. Poucos minutos depois, as câmeras captaram Shabar voltando para sua casa. Ela está com a mochila da filha. Sobre Saman nem mesmo uma sombra.

Os outros suspeitos