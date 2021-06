Resgate gaullista, Le Pen não quebra- Corriere.it

do nosso repórter

PARIS – Dois em cada três franceses não foram votar no primeiro turno das eleições regionais realizadas ontem. Um novo recorde de abstenções foi quebrado, essas baixas taxas só foram observadas em algumas pesquisas. Este item pode ser um arquivo Condolências à festa de Emmanuel MacronE a La Rpublique En Marche, que todos pensavam que iria mal, mas não tão mal – Parado em 10% em todo o país e humilhado em Hauts-de-France – ambos por causa do treinamento de Marine Le Pen, Rally Nacional, cujo desempenho foi muito inferior ao esperado متوقع Portanto, pode faltar a presidência regional, que há algum tempo tenta dar-se um tom mais institucional.

Atualmente Os únicos satisfeitos são os homens da direita gaullista, os republicanos, ou aqueles que deixaram o partido de Sarkozy e permaneceram naquela região política como Xavier Bertrand, o presidente da região norte de Hauts-de-France que provavelmente será reafirmado. Bertrand, o protagonista da obra-prima política de hoje, e não é por acaso que foi um dos primeiros a falar, em tom oficial e militar, como candidato às próximas eleições presidenciais (primavera de 2022): há cinco anos, na noite do primeiro turno, éramos em segundo lugar. , 16 pontos atrás da Frente Nacional (agora chamado de Rally Nacional, Ed) Desta vez, é claro que as mulheres e os homens da região de Hauts-de-France nos colocaram na frente. Minha profunda gratidão a eles. Quebramos nossas mandíbulas na Assembleia Nacional.





De acordo com estimativas preliminares, Bertrand recebeu 44% dos votos, bem à frente do candidato liberal Sebastian Chino, que tem 24,4%, o que as pesquisas indicam muito mais. Em terceiro lugar está a candidata ambiental, apoiada pela esquerda, Karima Delly, com 18%. A chapa de Laurent Petraszewski apoiada pelo partido Lrem de Macron não ultrapassa o limite de 10% e, portanto, não é elegível para o segundo turno. Outra fonte de satisfação de Bertrand, e Humilhação da maioria presidencial: A fim de enfraquecer Bertrand e reduzir suas ambições no Eliseu, na campanha eleitoral ele passou figurões como o Ministro do Interior, Gerald Darmanin, ou Justiça, em Petrasevsky Eric Dupond Moretti. Eles se colocaram na lista, mas foram rejeitados sem apelação. READ Merkel dá para Pfizer, Che diz não