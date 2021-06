Regionais da França, vencem a política tradicional: Macron é ruim, Le Pen (que agora teme a eleição presidencial) não se destacou. Mas a taxa de abstenção foi de 66%.

O Reagrupamento nacional A partir de Marine Le Pen Está crescendo, mas não o suficiente para reclamar a vitória que as pesquisas previram antes Eleições regionais na França, a última convocação para votar antes da eleição presidencial em abril de 2022, quando a extrema direita da filha da arte tentará subir paraEliseo. Deveria ter sido um teste de força para todas as partes: para República em março A partir de Emmanuel Macron O primeiro teste foi a nível regional, dado que em 2015 o partido ainda não se tinha apresentado, para Le Pen, foi antes uma oportunidade de provar que é verdadeiramente capaz de minar a liderança dos Macrons, ao mesmo tempo que Republicanos banimento Sair Acima de tudo, eles esperavam não cair em uma catástrofe dramática que os pressionaria ainda mais, após o colapso do consenso nos últimos anos. Em vez disso, é surpreendente que estes últimos tenham aparecido precisamente como vencedores nas consultas recentes, que, no entanto, foram marcadas por Registro de abstenção de votação: Apenas 33% dos elegíveis foram às urnas. O último número que Le Pen interpretou como evidência deoportunidade perdidaEle disse: “Nossos eleitores não foram votar, exijo o retorno” para o segundo turno, pedindo “para não ser afetado pelos resultados do primeiro turno e para se mobilizar para obter a vitória de que a França precisa”

Os republicanos, dados a morrer, lideram e estabelecem-se como o partido mais votado a nível nacional, antes do cerco da República. Sair. Com cerca de 19%, a extrema-direita se separa. Não decolou, mas era de se esperar, La Republic en Marche que não está no governo de nenhum território e mostra que em cinco anos não pôde se enraizar no território. No entanto, o primeiro partido ainda se absteve, entre 66,1% e 68,6%. Um em cada três franceses votouÉ um recorde negativo quebrando o número anterior de 2010, que viu 53,67% nas pesquisas regionais. ‘É particularmente preocupante’O Ministro do Interior admitiu, Gerald Darmanen.

Com os partidos tradicionais prontos para se recuperar após anos de escuridão total, o presidente deve reviver seu projeto para que ele possa ficar no Elysee. Em quase todas as regiões, os candidatos cessantes de um país governado pela tradicional direita e esquerda estão na vanguarda. A maior surpresa são, sem dúvida, os republicanos, que foram atingidos pela fuga do presidente da república no início da campanha eleitoral. Thierry Mariani, que apareceu com a festa de Le Pen na região onde o Rally Nacional foi favorecido (Provença-Alpes-Côte d’Azur) Isso é menor que Marion MarshallNeta de Marin, cinco anos atrás. O destino da região é tradicionalmente mais favorável a Le Pen, é Marselha e Legal, Domingo com o escrutínio entre Mariani e a saída MuselierCom fortes perspectivas de convergência do destino na Frente Republicana sobre o candidato moderado da direita. Just Muselier e Xavier Bertrand, o grande vencedor em Haut-de-France, norte ParisLiteralmente destroçando o adversário do Rally Nacional (47% contra 23%) são os dois homens que parecem destinados a liderar os destinos da direita nos próximos meses.

Não está claro, então, que o duelo do Elysee se apresentará como um relançamento de Macron contra Le Pen em 2017: o desafio entre o presidente cessante e um representante do novo gaullista, por exemplo, não pode ser descartado . . Para Marine Le Pen, por outro lado, momentos difíceis se avizinham caso se confirme o colapso do consenso partidário, que pode levar 10 pontos a menos que os regionais de 2015.

Assim, os felinos derrotados na região de Hauts-de-France, e em geral em todo o país, visam dar Bala de misericórdia à extrema direita e convidar seus partidários a votar no candidato da república no segundo turno dos turnos regionais. O partido de Macron atrai alguém “Vôlei republicano”. “Pedimos para votar em Xavier Bertrand de forma inequívoca, porque ele tem que enfrentar a assembleia nacional”, disse ele, Stanislav GueriniPresidente do Partido da Maioria Presidencial.