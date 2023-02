Um morre instantaneamente. Siga a trilha do bullying

lá Espanha Em estado de choque: duas meninas Gêmeos, 12 anos Juntos, eles pularam do terceiro andar de sua casa, no município de Salente, região autônoma da Catalunha, e caíram vários metros no vazio.





Espanha: Um dos gémeos morreu e o outro está em estado grave

Uma das duas irmãs é ele morreu instantaneamentee o outro está internado em condições sério. Aqueles que trabalham no caso estão procurando as razões pelas quais os gêmeos deram o passo extremo.





De facto, a tragédia ocorrida na tarde de terça-feira não encontrou uma explicação precisa mesmo que os testemunhos venham de vários quadrantes, o que leva a crer que por detrás da decisão de saltar do terceiro andar poderá estar um pesadelo. assédio moral.





O Ministério da Educação e a polícia local disseram na época que não havia relatos de bullying. Em vez disso, alguns parentes e amigos explicaram aos jornais locais que as crianças de 12 anos já sofriam de depressão devido ao bullying e que a escola estava ciente de sua situação.

Um dos gêmeos estava passando por um processo de transição de gênero

O motivo do bullying tornou-se progressivamente mais real depois que se descobriu que uma das irmãs estava sendo operada Transição entre os sexos. Para isso ela foi alvo da escola e dos colegas.

Um jovem da escola explicou: “Ela cortou o cabelo e pediu para ser chamada de Ivan, mas alguns a chamavam de Ivana”. Não há dúvida de que as duas meninas estavam passando por um momento difícil e sentiram desconforto psicológico depois que se mudaram da Argentina para a Espanha com sua família há cerca de dois anos.





investigações

Como mencionado anteriormente prefeito No município de Oriol Ribalta, a família estava sob a supervisão dos serviços sociais locais. Também foi prestado atendimento psicológico às duas crianças de 12 anos na escola onde estudavam. Os investigadores, por enquanto, não descartam nenhuma hipótese.

Agentes da Mossos d’Esquadra trabalham no caso dramático e tentam reconstituir detalhadamente os fatos. Na varanda de onde as gêmeas pularam, os policiais encontraram duas cadeiras que as irmãs poderiam ter usado para pular. Além disso, duas cartas manuscritas foram encontradas na casa que estão sendo analisadas.

Na hora do trágico ato, só estava o pai na casa que não percebeu nada enquanto a mãe estava trabalhando.