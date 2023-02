Aviso: esta moeda vale uma fortuna! Você pode viver com a pensão para sempre

As moedas raras e preciosas são diferentes e agora descobrimos a nova moeda que o tornará podre de rico.

lá numismática São tão fascinantes quanto preciosas: há muitas moedas que ganham valor ano após ano com base em suas características específicas. Na verdade, quanto mais o tempo passar, mais valiosas serão essas moedas raras e únicas. A nova moeda em questão pagará a você rico.

Na direção final do ano anterioruma nova moeda foi cunhada por um dos países mais ativos neste campo, ou seja, estado do vaticano. Neste caso, não estamos a falar de uma moeda antiga e rara com um valor único, mas sim de uma moeda nova que, se guardada e bem conservada, terá um valor muito elevado ao longo do tempo.

lá Casa da Moeda do VaticanoNo final de 2022, uma nova moeda é cunhada para comemorar a morte São Francisco de SalesAbu espiritualidade moderna. Embora frequentasse a universidade, Saint decidiu, contra a vontade do pai, seguir os estudos sacerdotais.

Quem é São Francisco de Sales?

Contra a vontade do pai, São Francisco dedicou-se ao Caminho sacerdócio Muitas pessoas se lembram dele com carinho como padre incansável. Como o santo tinha dificuldade em pregar durante as orações, preferiu um caminho papelem vez de palavra.

De fato, São Francisco propagou os deuses boletos Prendeu-se nas paredes da aldeia ou escorregou por baixo das portas das casas. Desta forma, o santo pôde transmitir a sua palavra, mas por escrito. Para esses métodos ele usou São Francisco de Sales, quando se tornou santo, também foi chamado O santo padroeiro dos jornalistas.

É assim que o dinheiro real se parece

A moeda cunhada pela Casa da Moeda do Vaticano foi feita com alta qualidade caixa de espelhodiâmetro 21 mm e peso 6 gramas. No anverso, encontra-se a representação de São Francisco e na margem lê-se a inscrição “Cidade do Vaticano“, foi interrompido por alguns raios de sol. Abaixo, sob a estátua do santo, há uma inscrição “São Francisco de Sales 1567-1622“valor nominal”20 euros“.

na parte de trás da moeda Você vê isso no meio Brasão de armas do Papa Francisco com atrás de mim anexos São Francisco de Sales. Ao longo da borda, a inscrição diz “Francesco tarde do décimo ano ao vigésimo segundo mêsEnquanto abaixo um arquivo foi gravado Logotipo Papa FranciscoMiserando atque eligendo“está dizendo,”Ele olhou misericordiosamente e escolheu“.