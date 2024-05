Antes da decisão, o último discurso contra Trump foi feito por Robert De Niro

Ao concluir seu argumento final, o promotor distrital Joshua Steinglass dirigiu-se ao júri, dizendo: “No interesse da justiça e em nome do povo do Estado de Nova York, peço que condenem o réu, Donald Trump. Obrigado. ” Esse pedido surgiu seis horas depois do início do discurso, que começou às duas da tarde, após o intervalo para almoço.

Neste dia interminável, que começou às 8h30 na sala do tribunal, mas com uma fila de jornalistas mais longa do que o habitual em frente ao tribunal, que começou a formar-se por volta das 3h para garantir um lugar no primeiro julgamento criminal de. . Os jurados permanecem após o horário habitual, para que as alegações da defesa e da acusação não sejam divididas em dois dias diferentes.

Os argumentos finais decorreram como esperado: a acusação condensou detalhadamente um caso de cinco semanas em seis horas, enquanto a defesa tentava minar a credibilidade da testemunha principal, Michael Cohen.

“Este não é um julgamento para Michael Cohen, mas para Donald Trump”, disse o promotor após o argumento final do advogado de Trump, Todd Blanche.

No centro deste julgamento está uma “conspiração e encobrimento”, disse o procurador-geral Steinglass, resumindo assim a sua tese principal, segundo a qual Trump, ao pagar à estrela porno Stormy Daniels 130 mil dólares para comprar o seu silêncio sobre a sua relação passada, mudou a situação. matéria. Resultados eleitorais de 2016.

No seu discurso matinal, Blanche disse que foi o próprio Cohen quem tomou a decisão de pagar a Daniels, de forma totalmente independente, e fê-lo sem dizer nada a Trump, para mais tarde obter uma vantagem por o fazer. Algo o “ajudou”. No entanto, um Trump desavisado não estava nem um pouco interessado na história que Daniels ameaçava contar à imprensa, o que era pouco mais que um aborrecimento, “uma das muitas histórias estressantes que surgiram durante a campanha de 2016”, disse Blanche. Trump nunca pensou que isso lhe custaria a eleição.

Todd Blanche, advogado de Donald Trump

“Você não pode condenar alguém e mandá-lo para a prisão com base nas palavras de Michael Cohen, o maior mentiroso de todos os tempos, o homem que roubou do presidente Trump. Sua palavra não vale nada.”

“Não escolhemos Michael Cohen como nossa testemunha”, respondeu Steinglass à tarde. “Não o escolhemos na loja de testemunhas. instalador Porque ele estava disposto a trapacear e mentir em seu nome.

O promotor agiu para reconhecer aos jurados que Cohen é o modelo de uma testemunha falha: ele passou anos na prisão por mentir sob juramento, roubou dezenas de milhares de dólares da Organização Trump e está “compreensivelmente irritado por ser o único que tem que pagar por seu papel nesta conspiração.”

O advogado de Nova York, Joshua Steinglass

“Não escolhemos Michael Cohen no banco de testemunhas. O réu escolheu Michael Cohen para ser seu intermediário porque ele estava disposto a trapacear e mentir em seu nome”.

Mas isto não muda o facto de Trump ser culpado, e que isso foi provado não só pelo testemunho de Cohen, mas também pelas numerosas provas apresentadas, que serão suficientes para a acusação.

Agora, com quase 20 testemunhas de acusação e duas de defesa presentes, todo o poder está nas mãos do júri, como sublinhou o juiz Juan Merchan ao entrar na sala do tribunal: “São vocês que estabelecem os factos, cabe a vocês. e o seu.” Basta selecioná-los. Os advogados não são testemunhas e o que dizem não constitui qualquer “evidência”.

Trump sempre se declarou inocente dos 34 crimes que é acusado de falsificar documentos da empresa e negou ter um caso com Daniels.

No dia das discussões, o ex-presidente compareceu em tribunal com todos os filhos, incluindo a marginalizada Tiffany, mas sem Ivanka, que foi agora “substituída” pela nora Lara, repetindo novamente à imprensa que este julgamento foi uma “caça às bruxas e interferência eleitoral” e que o juiz democrata “o adversário político de Joe Biden está a ser perseguido porque não consegue fazê-lo sozinho”.

Fora do tribunal, cerca de três dezenas de apoiantes animados e furiosos passaram o dia a entoar a sua solidariedade para com Trump e a discutir em diversas ocasiões com um grupo mais pequeno de opositores.

Os assobios mais altos foram reservados para eles Robert de NiroQue deu entrevista coletiva em frente ao tribunal.

O ator chegou com dois policiais que defenderam o Capitólio do ataque de 6 de janeiro. Ele não falou sobre a audiência em andamento, mas atacou Trump por causa da tentativa de golpe de 2021.

Robert de Niro

“Trump orientou seus seguidores a fazerem o trabalho sujo por ele. Se ele voltar à Casa Branca, você poderá dizer adeus às liberdades que todos consideramos garantidas. E as eleições? Esqueça eles. Acabou. “Se ele conseguir, posso te dizer agora mesmo: ele nunca mais irá embora.”

“Ele instruiu seus capangas a fazerem o trabalho sujo por ele – disse De Niro, independentemente das vaias dos manifestantes pró-Trump – se Trump retornar à Casa Branca, você poderá dizer adeus àquelas liberdades que todos consideramos garantidas. E as eleições? Esqueça eles. Acabou. “Se ele conseguir, posso te dizer agora mesmo: ele nunca mais irá embora.”

Agora aguardamos o veredicto do júri, que poderá sair ainda esta semana.