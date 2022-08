Rushdie: Charlie Hebdo, ‘Nada justifica a pena de morte’ – The Last Hour

(ANSA) – PARIS, 13 de agosto – “Nada justifica uma fatwa, uma sentença de morte”: Esta é a mensagem indignada sobre o esfaqueamento de Salman Rushdie que apareceu no site da revista satírica francesa Charlie Hebdo, ele próprio infectado com terrorismo. Em 2015, um ataque deixou 12 pessoas mortas em janeiro de 2015 por sua sátira ao Islã.



“Enquanto escrevemos estas poucas linhas, ainda não sabemos o motivo do autor do esfaqueamento contra Salman Rushdie. Livre?” O editor-chefe do Charlie Hebdo ri. “Então vamos correr o risco de dizer que é possível que ele seja um crente, que provavelmente seja muçulmano, e provavelmente tenha cometido seu ato em nome da fatwa emitida pelo aiatolá Khomeini em 1989 contra Rushdie, que condenou-o à morte”.



Segundo o jornalista, “a liberdade de pensamento, reflexão e expressão não tem valor para Deus e seus servos. E no Islã, cuja história é muitas vezes escrita com violência e submissão, esses valores simplesmente não têm lugar, porque ameaçam seu domínio nas almas.”



Reiss rejeita o argumento de que a fatwa não é justificada porque as considerações de Rushdie em The Satanic Verses não respeitam o Islã: se o livro não fosse respeitado, a fatwa teria sido justificada. “Bem, não, devemos repetir novamente que não há absolutamente nada que justifique uma fatwa ou uma sentença de morte para qualquer um e qualquer coisa”, escreveu Reese na nota, esperando que Rushdie parasse de viver em segredo, como tem feito desde então. 2002, Encontrando uma vida normal. (Lidando).