Moscou: “Declaração de patrocínio ao terrorismo será um ponto sem volta”

A Rússia adverte os Estados Unidos que, se for incluído na lista de países que o Departamento de Estado considera patrocinadores do terrorismo, isso seria um “ponto sem volta”.

Isso foi afirmado em entrevista à TASS pelo Diretor do Departamento Norte-Americano do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Darchev.

“Gostaria de me referir à iniciativa legislativa atualmente em discussão no Congresso dos EUA de declarar a Rússia um estado patrocinador do terrorismo – disse ele – se aprovada, significaria que Washington teria cruzado o ponto sem retorno, no maior grau. . Graves danos colaterais às relações diplomáticas. , reduzindo-as ou mesmo cortando-as.”