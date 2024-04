Ucrânia – a guerra da Rússia, as notícias de hoje

Mais ataques russos em Sumy, centenas de explosões

Confrontos violentos eclodiram no sábado na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, enquanto as forças russas atacavam dezenas de cidades ao longo da fronteira, informou o jornal Kyiv Independent nas primeiras horas da manhã de domingo, citando fontes da administração militar regional.

Pelo menos cem explosões foram registadas durante o dia numa operação que visava as comunidades de Khotyn, Unakivka, Bilobelia, Krasnobelia, Nova Sloboda, Isman, Serydina Buda, Znob Novhorodsky, Mykolaiv e Hlokhiv.

O jornal continuou: “Ao longo do dia, as forças russas atacaram a fronteira de Sumy usando várias armas, incluindo minas, artilharia, morteiros e lançadores de granadas”. A cidade mais afetada foi Nova Sloboda, localizada a apenas dez quilómetros da fronteira com a Rússia.

O jornal noticiou que várias casas foram danificadas, mas o ataque de ontem não resultou em mortos ou feridos.