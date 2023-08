Caso de mulher com verme parasita no cérebro descoberto na Austrália: ‘comumente encontrado em cobras’

Estive no hospital várias vezes e todas as vezes nem o diagnóstico nem o tratamento pareciam resolver.Para uma mulher de 64 anos de Nova Gales do Sul, Austrália, um verme parasita vivo foi extraído do seu cérebro. A descoberta foi feita durante um exame recente no Hospital de Canberra pelo neurocirurgião Hari Priya Pandey, que extraiu da mulher um nematóide parasita de oito centímetros. como ele narrou guardiãoA mulher tinha sido internada pela primeira vez no final de janeiro de 2021, porque nas três semanas anteriores sofria de dores abdominais e diarreia, seguidas de tosse seca persistente, febre e suores noturnos.

diagnósticos

E em 2022, os sintomas da mulher pioraram, acrescentando perda temporária de memória e depressão. Nessa altura, os médicos do hospital local aconselharam-na a ser internada nas instalações mais bem equipadas de Canberra, onde uma ressonância magnética revelou algumas anomalias que necessitaram de cirurgia. Mas mesmo assim, o prognóstico da mulher parecia incompleto: “O neurocirurgião certamente não achou que encontraria um verme contorcido”, diz o médico infectologista do hospital, Sanjaya Senanayake – os neurocirurgiões lidam regularmente com infecções cerebrais. , mas esta foi uma descoberta única em sua carreira. Ninguém esperava.” Quando o verme foi finalmente descoberto, a equipe médica do hospital se reuniu para determinar tratamentos com base no tipo de lombriga.

Foi, portanto, necessário enviar o verme ainda vivo para o laboratório do Centro de Investigação Xero, que identificou o parasita como Ophidacaris robertsi, comummente encontrado em cobras. Mas como isso foi parar no cérebro de uma mulher? A paciente mora em uma área de lago onde esses animais são abundantes, mas embora não tivesse contato direto com cobras, ela costumava colher ervas e vegetais nas margens do lago para cozinhá-los. O caso da mulher será a primeira descoberta mundial deste tipo de parasita em humanos e foi documentado na edição de setembro da revista científica Ophidacaris robertsi. Agora a mulher está se recuperando com sucesso da operação e é monitorada constantemente.

