O julgamento de impeachment de Trump por agressão ao Congresso está marcado para 4 de março de 2024, véspera da Super Terça-feira nas primárias da Casa Branca.

Os problemas judiciais do ex-presidente dos EUA terminam no tribunal. Audiências foram agendadas Donald Trump O arguido nos diversos domínios de investigação que lhe dizem respeito. o juiz Tanya Chutkan – nomeado por Barack Obama – marcou o dia 4 de março de 2024 para iniciar o julgamento do ex-inquilino da Casa Branca por agressão ao Congresso em 6 de janeiro de 2021. É véspera da Superterça nas primárias da Câmara. Bianca, o dia em que votamos em dezenas de estados, incluindo Califórnia e Texas. O procurador especial Jack Smith propôs que em 2 de janeiro, poucos dias antes do início das convenções republicanas em Iowa, a defesa do empresário solicitasse o adiamento da audiência.Abril de 2026Quase um ano e meio depois das eleições presidenciais dos EUA, devido à enorme quantidade de documentos que precisam de ser consultados.

Em vez disso, foi marcada uma audiência para 6 de setembro, na qual Trump e os 18 co-réus terão de comparecer no Tribunal do Condado de Fulton, em Atlanta, para se declararem culpados ou não em processos relacionados com as tentativas de agressão ao Presidente Trump. Sabotando a votação na Geórgia em 2020. O ex-presidente já se entregou à prisão local para concluir os procedimentos de prisão, sendo libertado sob fiança. Imediatamente depois, o ex-presidente lançou imediatamente um contra-ataque, acusando o “Biden corrupto” de planejá-lo Suas quatro acusações excluí-lo da corrida à Casa Branca. Após a quarta acusação, o ex-presidente lidera o candidato republicano, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada na sexta-feira. Ron DeSantis Por cerca de 40 pontos, com 52% dos votos em comparação com 13% da Flórida. Acima dos 47% no início de agosto.