Ucrânia e Zelensky: “A Rússia está se preparando para uma nova etapa, novas armas são necessárias”

A Rússia se prepara para uma nova fase da guerra, a Ucrânia precisa de novas armas e agradece à Grã-Bretanha pelo último pacote de ajuda. Esta é a imagem que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pinta em sua mensagem habitual no Telegram, destacando em particular “o que aconteceu” na região “Dnipro”, onde dezenas de civis foram mortos em um ataque de Moscou a um prédio de apartamentos. Zelensky afirma que “a Rússia está se preparando para uma nova tentativa de assumir a liderança na guerra” e mais uma vez aponta para “o fato de que a natureza da luta na frente requer novas soluções na aquisição de defesa”. Em essência, diz o presidente, “tudo isso apenas ressalta o quão importante é coordenar nossos esforços, para todos os membros da coalizão em defesa da Ucrânia e da liberdade. E para acelerar o processo de tomada de decisão.”

Mais ajuda, portanto, mais adequada à fase decisiva do conflito. “Hoje, um bom exemplo vem da Grã-Bretanha. Um novo pacote de ajuda de defesa foi anunciado, o que é necessário. Tanques, mais veículos blindados, artilharia. O que discutimos com o primeiro-ministro Sunak. Obrigado Rishi, obrigado a todos os britânicos pelo apoio concreto e oportuno Zelensky diz.

Os holofotes também se deslocam para o Fórum de Davos, onde “a Ucrânia será ouvida nesta plataforma de importância global. Outra reunião no formato de Rammstein acontecerá no final da semana. Esperamos decisões de princípios de nossa coalizão de parceiros. Eles também são esperadas importantes negociações bilaterais.”

Ele diz: “Todos os dias de nossa maratona diplomática trazem frutos tangíveis para a defesa da Ucrânia. E agradeço a todos que ajudam nosso estado! Agradeço a todos que trabalham pela vitória da Ucrânia. Glória a todos os nossos soldados.”

As palavras de Zelensky vêm quando Kyiv dá o alarme sobre os exercícios aéreos conjuntos entre a Rússia e a Bielo-Rússia. “Perto da fronteira ucraniana, iniciaram-se voos conjuntos e treinamento tático de unidades de aviação das Forças Armadas da República da Bielorrússia e da Rússia, que fazem parte de um agrupamento regional que inclui aeronaves de combate de ambos os países. Assim, sob o pretexto de treinamento conjunto , o inimigo reforçou sua aeronave de combate na Bielo-Rússia “, enfatizou o Estado-Maior ucraniano. Em vista disso, a ameaça de mísseis e ataques aéreos do espaço aéreo da Bielorrússia está crescendo. “Existe um alto risco de novos ataques aéreos e de mísseis russos contra alvos em toda a Ucrânia”, continua o comunicado, que informou o Estado-Maior sobre a situação no terreno.