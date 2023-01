Morreu a pessoa mais velha do mundo. Lucille Randon tinha 118 anos – Corriere.it

para Lorenzo Nicolau

A freira francesa perene nasceu antes da Grande Guerra. Após a morte do japonês Ken Tanaka recebeu o título de Reitor da Humanidade

Morreu a pessoa mais velha do mundo. a freira Lucille Randon Ela morreu com a idade de 118 anos e 340 dias. Seu porta-voz anunciou a notícia. Uma freira de Ales que morreu durante o sono, durante a noite, na Casa de Repouso em Toulon onde vivia. Randon, conhecido por todos como Irmã AndréEle nasceu no sul da França em11 de fevereiro de 1904quando a Primeira Guerra Mundial ainda estava a uma década de distância.

Irmã André herdou o título de Decano da Humanidade em abril de 2022 após a morte de Ken Tanaka, uma japonesa que completou 119 anos. Em 8 de fevereiro de 2021, ele passou COVID-19Ele é, portanto, também a pessoa mais velha a ter sido curada da doença, após um surto na unidade onde vivia. Seus pais, Paul e Alphonsine, nasceram respectivamente em 1866 e 1869, enquanto sua irmã gêmea Lady morreu apenas um ano depois, tragicamente em 4 de agosto de 1905. Aos 19 anos Randon converteu-se ao catolicismo e embarcou no noviciado caminho a seguir. . ano, quando as irmãs adotaram o nome de Andrei. Ela ficou no hospital por 28 anos, antes de se dedicar a servir na casa de repouso. Em 2009, já com 105 anos, foi viver definitivamente para uma casa de repouso, The Trabalho Santa Catarina de Toulon.