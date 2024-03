Rússia, Putin comemora sua reeleição na Praça Vermelha. EUA e Europa: A votação foi uma farsa – Europa

A Rússia não desistirá da Crimeia e de outras regiões que anexou à Ucrânia. Ele deixou isso claro durante um comício na Praça Vermelha por Vladimir Putin, tendo como pano de fundo a vitória que anunciou no final dos três dias das eleições presidenciais, que lhe deu, segundo os resultados oficiais, a maior vitória de uma cabeça. de Estado na história do país. História do país com 87,3% dos votos. É um referendo que serviria a Putin para continuar o conflito e para iniciar negociações a partir de uma posição de força, se surgir a oportunidade. Para sublinhar a unidade do país, o presidente do Kremlin trouxe consigo ao palco os três candidatos que foram derrotados por percentagens humilhantes inferiores a 5% cada. Diante de dezenas de milhares de pessoas que compareceram a um concerto no 10º aniversário da anexação da Crimeia, Putin disse que a Rússia avançaria “com os novos territórios, lado a lado”. Ele admitiu que a viagem do povo Donbass “à sua pátria”, isto é, a Rússia, revelou-se “mais difícil e trágica” do que a viagem à Crimeia. “Mas conseguimos mesmo assim”, sublinhou, antes de cantar o hino nacional com os presentes em toda a arena, entre bandeiras russas em chamas. É difícil compreender completamente o significado dessas palavras. Isto é, se Putin pretende dizer que a Rússia pode ficar satisfeita com os territórios que ocupou até agora, ou se pretende expandir o conflito. Moscovo ainda insiste que está pronto para negociações que tenham em conta a situação no terreno, nomeadamente o controlo russo sobre parte da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, reiterou isto quando recebeu o enviado chinês Li Hui, que visitou vários países europeus nos últimos dias. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o chefe da diplomacia russa “confirmou a abertura do lado russo a uma solução negociada”. Mas a chamada “fórmula Zelensky”, que estipula a retirada total dos russos das áreas ocupadas durante o conflito e da Península da Crimeia, é “inaceitável”. A isto somou-se uma declaração feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao jornal Izvestia, na qual afirmou que a Rússia “está pronta para negociações sobre todas as questões de segurança, incluindo o desarmamento nuclear e a não proliferação”. Estas declarações vêm na esteira das do próprio Putin, que ontem à noite se referiu à França como um país que “ainda pode desempenhar um papel” na busca de uma solução negociada, porque “ainda nem tudo está perdido”. Uma surpresa depois do Presidente Emmanuel Macron ter falado sobre possíveis “operações de campo” por parte dos países da NATO na Ucrânia para “confrontar as forças russas”. O presidente russo também disse estar disposto a considerar a premissa de uma trégua durante as Olimpíadas, desde que não seja apenas uma pausa para dar a Kiev a oportunidade de “rearmar”. Entretanto, o porta-voz do Kremlin, Peskov, rejeitou as alegações ocidentais de “ilegalidade” das eleições, considerando-as “ridículas”. As acusações foram relançadas pelo grupo independente de monitorização russo “Golos”, que considerou estas consultas “as mais fraudulentas e corruptas” da história do país, porque “a campanha ocorreu numa situação em que os artigos básicos da Constituição Russa , que garantem a vida política, foram violados.” Em primeiro lugar, direitos e liberdades não existiam.” Numa carta enviada da prisão, a figura da oposição Ilya Yashin escreveu que Putin queria alcançar uma vitória triunfante porque não conseguia libertar-se do seu “complexo freudiano”. O objetivo da operação era “abafar aquela parte da sociedade que se opõe. A guerra está em um estado de indiferença”. Enquanto isso, circulam rumores em Moscou sobre possíveis remodelações no governo, a fim de trazer as forças jovens para a linha de frente. Quatro fontes próximas ao poder escreveram que entre os que poderiam subir de posto está o Ministro da Agricultura, Dmitry Patrushev (46 anos), filho de Nikolai Patrushev, Secretário do Conselho de Segurança Nacional.Mas duas das fontes anunciaram que estão convencido de que, pelo menos enquanto o conflito na Ucrânia continuar, nem Lavrov, nem o Ministro da Defesa, Sergei Shoigu, nem o Primeiro-Ministro Mikhail Mishustin serão substituídos.

“As eleições são uma farsa”, “incrivelmente antidemocráticas”, “nem livres nem justas”: este é o coro unânime dos Estados Unidos e dos seus aliados no G7 e na Europa após o aparente referendo que reafirmou Vladimir Putin. Berlim e Londres foram os primeiros a anunciar que não reconheceriam a votação na Rússia – deslegitimando o Czar como potencial interlocutor em quaisquer futuras negociações ou tratados – nem a votação realizada em certas partes da Ucrânia, Geórgia e Moldávia, em violação do direito internacional . . A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa também instou por unanimidade a comunidade internacional a não reconhecer a legitimidade de Putin como presidente, e apelou a todos os países para cessarem todos os contactos com ele, exceto na busca da paz e para fins humanitários, por exemplo, organizando prisioneiros. Trocas ou repatriamento de crianças da Ucrânia. É uma linha que o G7 está a considerar durante a presidência italiana, já que está em jogo a capacidade de interagir com Putin no futuro (a começar pelo conflito na Ucrânia), enquanto grande parte do mundo felicita o Czar, incluindo países próximos para Rússia. Os Estados Unidos da América e a Europa, como a Índia e a Turquia. No domingo, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, anunciou a decisão de rejeitar o voto russo numa breve declaração à Reuters: “É claro que estas eleições não foram livres nem justas, dado que Putin prendeu adversários políticos e assim impediu impedi-los de correr.” Contra ele.” “Foi um processo incrivelmente antidemocrático”, reiterou um porta-voz do Departamento de Estado no dia seguinte no briefing diário, alertando que “certamente não haverá um telefonema de felicitações dos Estados Unidos”. Joe Biden (mas também por seu rival Donald Trump), que pela manhã estava ocupado com um longo telefonema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e uma recepção na residência presidencial por ocasião do Mês da História da Mulher. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, falou em seu nome na habitual conferência de imprensa da Casa Branca: “Não houve nada de livre ou justo nesta eleição e o resultado foi inevitável. O facto é que Putin é o presidente da Rússia. E tivemos que enfrentar isto.” Ele acrescentou: “A realidade tem sido durante toda a guerra na Ucrânia e continuaremos a enfrentar esta realidade, mas esta realidade não nega o facto de que estas eleições não cumpriram qualquer padrão de liberdade ou justiça .” Enquanto isso, todas as principais chancelarias ocidentais já expressaram seus pontos de vista, com nuances diferentes, mas unânimes, em relação ao voto não-livre. Berlim disparou o primeiro tiro, declarando que não reconheceria os resultados das eleições “antidemocráticas”, e que continuaria a referir-se ao chefe de Estado russo simplesmente como “Putin” sem qualquer adjectivo, como fiz “recentemente”. O porta-voz do governo explicou que “a Rússia tornou-se agora um estado ditatorial e é governada por Vladimir Putin de forma autoritária, como o Chanceler Federal já disse”. Londres está na mesma sintonia, que acredita que estas eleições “demonstram a extensão da opressão”. O chefe diplomático britânico, David Cameron, atacou: “Putin elimina os seus oponentes políticos, controla os meios de comunicação e depois coroa-se o vencedor. Isto não é uma democracia”, enquanto o secretário da Defesa, Grant Shapps, descreveu o líder do Kremlin como “o Estaline do nosso tempo”. O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Joseph Borrell, também denunciou as eleições, descrevendo-as como “nem livres nem justas” e baseadas na “repressão e intimidação”. Estes são conceitos reiterados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, e pelo seu homólogo francês, que também elogiaram a coragem dos cidadãos russos “que demonstraram pacificamente a sua oposição a este ataque aos seus direitos políticos fundamentais”. “Uma farsa e uma paródia”, acrescentou o chefe da diplomacia checa, Jan Lipavski. Do outro lado do Atlântico, o Canadá também criticou o processo eleitoral irregular. Por outro lado, o silêncio de Trump preocupa-o sobre o seu flerte com o czar da inteligência caso ganhe, e não encoraja a sua intenção de nomear o seu antigo gestor de campanha Paul Manafort, que foi perdoado após a sua condenação no Russiagate, como seu conselheiro. Nem espera não ter de escolher entre Putin “engolir” a Ucrânia ou enviar armas para Kiev.

