JUAN JESUS ​​​​“Acerbe me disse, vá embora você é só um negro” – última hora

“Acerbe me disse para ir embora, negro, você é apenas negro.” Depois que protestei diante do árbitro, ele admitiu que havia cometido um erro e me pediu desculpas, acrescentando ainda: “Para mim, Black, é um insulto como qualquer outro”. ” A resposta de Juan Jesus ao jogador do Inter, que disse não ter feito declarações racistas, foi dura. “Para mim, o caso foi encerrado ontem em campo com o pedido de desculpas de Acerbe – escreveu o zagueiro do Napoli em sua página pessoal no Instagram – e francamente, eu teria preferido não voltar a algo desprezível, exatamente como o que vivi. Hoje, porém, leio declarações imaturas que contradizem completamente a realidade”.





Juan Jesus quis contar a sua versão dos acontecimentos, à luz dos desmentidos de Francesco Acerbi no seu regresso hoje a Milão. As declarações, segundo o jogador do Nápoles, “são totalmente inconsistentes com a realidade dos factos, com o que ele próprio disse ontem em campo e com as provas também mostradas pelos filmes e lábios francos em que me pede perdão”.





“Então não concordo com isso – continua o brasileiro -. O racismo está sendo combatido aqui e agora. Acerbi me disse: 'Vá embora, negro, você é só negro'. Depois que protestei ao árbitro, ele admitiu que ele havia cometido um erro. Cometeu um erro e pediu desculpas, depois acrescentou: 'Para mim, você, 'homem negro, é um insulto como qualquer outro'.





Hoje ele mudou sua história e afirma que não houve injúria racial. Tenho algo a acrescentar. #Não ao racismo”.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA