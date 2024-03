Emmanuel Macron Ele abriu a caixa de Pandora. Quando, nos últimos dias, o Presidente francês voltou a levantar a possibilidade de enviar militares da NATO para a Ucrânia, não só reacendeu o debate sobre o mesmo assunto, mas também, com as suas palavras, destacou uma circunstância plausível que até agora era conhecida . Não foi falado publicamente: isto é, os soldados criança Eu já estou dentro UcrâniaEm alguns casos, já existem há vários meses. Embora deva ser destacado que eles não têm um papel militar ativo.

A confirmação veio do Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco Radoslaw Sikorski No dia 8 de março, em uma conferência em VarsóviaEle explicou sem meias palavras. “Os soldados da OTAN já estão lá Ucrânia. Gostaria de agradecer aos embaixadores dos países que assumiram este risco. Estes países sabem quem são, mas ao contrário do que outros políticos fizeram, não revelarei os seus nomes.” Sim, porque na realidade existeOTAN Isto foi confirmado em campo – a meio caminho entre a admissão e o erro – pelo chanceler alemão Olaf Schultzque anunciou que Alemanha Ele não teria apresentado um Kyiv Seus mísseis Touro Explicou que a decisão foi tomada porque “exigiria o envio dos nossos técnicos militares à Ucrânia para programar estas armas, como aconteceu durante… Sombra da tempestade Francês Britânico.

Por outro lado, a presença de pessoal especializado ocidental já foi confirmada em outubro de 2022, quando o porta-voz do exército anunciou PentágonoO geral Morcego RyderEle explicou que Estado unido Eles tinham representantes militares estacionados em zonas de guerra. Documentos secretos do Pentágono que se tornaram públicos em abril de 2023 confirmaram que, além dos Estados Unidos, também existem… França, Grã Bretanha, Lituânia E Holanda Eles tinham membros das forças armadas no terreno nas suas embaixadas. Um total de cerca de 100 pessoas.

Guarnição histórica

Na verdade, como afirmou o Presidente checo em 10 de Março Pedro PauloGeneral reformado e antigo chefe do Comité Militar da NATO, os soldados da coligação estão na Ucrânia há mais de uma década, muito antes da invasão da Ucrânia. Coloque dentro Brevemente. Não em unidades de combate, mas como treinadores do exército Zelenski. A referência é a base YavorevPerto da fronteira com PolôniaUm acordo entre a NATO e Kiev permitiu a passagem de 1.000 soldados de 15 países. A base foi uma das primeiras a ser bombardeada pelos russos em março de 2022: os ucranianos relataram 61 mortes, e a Rússia disse que o número era na verdade de 180 pessoas, muitas delas estrangeiras.

Embora seja impossível pensar em números específicos, os analistas de guerra são unânimes em dar como certa a presença de informadores da OTAN no terreno. A sua missão é proporcionar aos seus governos uma visão directa da situação no terreno – não através de mediação Anúncio Aos interessados ​​– além de informar sobre a eficácia das armas fornecidas ou sobre eventuais problemas relacionados ao seu uso. Também importante é a funcionalidadeVigilância“Sobre a ajuda militar concedida, para evitar usos indevidos ou de qualquer forma não se enquadrar nos acordos celebrados antes do envio dos próprios suprimentos. São, em sua maioria, soldados aposentados que se misturaram com voluntários recrutados para o exército Forças Armadas Ucranianos. Contudo, todos concordam em atribuir esta presença às iniciativas de países individuais, sem uma direcção central da NATO.

