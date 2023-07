Trancado 4 horas no avião no chão sem ar condicionado. Doença do passageiro e do comissário de bordo. Realizado inconsciente em macas

Várias pessoas morreram na segunda-feira enquanto esperavam avião – Ele não tinhaadaptação Apesar do calor intenso nestes dias – decole do aeroporto Vegas. Os passageiros estavam a bordo de um voo da Delta Airlines para Atlanta, que chegava ao Aeroporto Internacional Harry Reid atrás de mais de uma dúzia de outros aviões. Mas em algum momento, o piloto anunciou que o avião tinha que dar meia-volta por causa disso. «Algumas emergências»A Fox News, citando a produtora de campo Krista Garvin, que estava a bordo, disse que a empresa estava a bordo. Muitos passageiros ficaram inconscientes, enquanto os comissários de bordo corriam para cima e para baixo nos corredores com tanques de oxigênio. Pelo menos cinco pessoas foram retiradas do avião em macas e o piloto ordenou aos passageiros que o fizessem «Pressione o botão de chamada em caso de assistência médica». Foram momentos de pavor, com a tensão aumentando a cada minuto.

Até os comissários de bordo adoeceram durante as quatro horas em que o grupo permaneceu no avião quente. Pelo menos uma pessoa foi retirada do avião em uma maca enquanto usava uma máscara de oxigênio. Os passageiros tiveram a opção de desembarcar, mas perderiam o voo para Atlanta.

Enquanto muitos optaram por ficar parados, as temperaturas subiram. em vegas “Era cerca de 50 graus.”, diz o relatório do Serviço Nacional de Meteorologia. Depois de sentar no avião por quatro horas, macas foram colocadas no avião e os passageiros receberam ordens de retornar ao aeroporto. No final, a viagem foi cancelada.

Um representante no aeroporto disse à Fox que não sabia do incidente, enquanto os funcionários da Delta disseram que estavam investigando. «Pedimos desculpas pela experiência que nossos clientes tiveram no voo 555 de Las Vegas para Atlanta em 17 de julho – explicou a Delta -. As equipes da Delta estão investigando as circunstâncias que levaram a essa grave interrupção e agradecemos os esforços de nossos funcionários e socorristas da Harry Reid International».

