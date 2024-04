PAQ CENTER – Jovens talentosos jogadores de hip-hop estão prontos para a Copa do Mundo em Portugal – Roma Entertainment

No passado sábado, no Massimo Hall de Roma, decorreram as fases finais do concurso italiano de hip-hop “Unite Italia”, no qual participaram as melhores bandas do nosso país: a um nível muito elevado.

Pois bem: muito jovens bailarinos da tribo Crew Hip Hop Vibe do Centro de Estudos PAQ Center de L'Aquila, liderados por seus professores e diretores de escola Alice Cimorrone e Eleonora Pacini, conquistaram o primeiro lugar geral na categoria Cadet Megacrew (7-13 anos ) conquistando não só o título italiano, mas também o acesso direto ao Campeonato Mundial de Hip-Hop que se realizará no próximo mês de outubro em Portugal.

Estes muito jovens bailarinos têm entre 8 e 10 anos, mas trabalham todos os dias como verdadeiros profissionais para aperfeiçoar as suas habilidades e técnicas de dança: determinação, perseverança e dedicação são qualidades já inerentes a cada um deles. Graças ao apoio inestimável das suas famílias e à energia contagiante que só a paixão pode dar, conquistaram a honra de representar o seu país nesta prestigiada competição. Partir para Portugal é apenas o começo de uma aventura incrível. Além de mostrarem seus talentos no cenário mundial, eles terão a oportunidade de conhecer e trocar experiências com outros artistas e bailarinos de todo o mundo, criar conexões que transcendem barreiras linguísticas e culturais – o que a dança esportiva ensina e divulga – e ampliar seus conhecimentos. visão e consciência do que a competição saudável alimenta como crescimento artístico e sobretudo crescimento humano.

Antes do Campeonato Mundial de Hip Hop, os cidadãos de L'Aquila poderão ver a Tribo Vibe enfrentar duas etapas de igual importância: nos dias 11 e 12 de maio no Palasandolo del Cos em Centicolilla, competirão no HIP HOP FESTIVAL ABRUZZO evento, onde serão julgados por Carlos Díaz Gandía, designer Coreografia do famoso vídeo Tota Gold de Mahmoud, que chega a L'Aquila vindo de Valência. No dia 23 de junho subirão ao palco da Escadaria de San Bernardino para “This is Michael”, uma homenagem ao grande e único Michael Jackson: a entrada será totalmente gratuita. Boa sorte pequenos grandes dançarinos!!!!!!! L'Aquila está orgulhosa de você.

Abbott Lux Marie – Amicucci Lucia – Bonanno Chiara – Diego Karim – Valanca Giulia – Fattore Vanessa – Fellini Penelope – Vecchione Sofia – Georitage Cindy – Marchesani Maila – Marcelli Giulia – Natrella Sofia – Ragone Cecilia – Foda-se Laura – SE Bastiani Isabelle – Twenty-Five qualquer que seja