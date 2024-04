Franco Di Mare está com ele durante sua doença. Suas “mulheres”: sua filha Stella, que adotou em Sarajevo, suas irmãs e sua companheira, Julia. “Eu estava correndo sozinho”

paraGiovanna Cavalli

Na bela casa romana de Cássia, esteve rodeado do carinho das suas pessoas mais queridas. Seu amigo mais próximo estava com ele jantando em casa quando a entrevista com Fabio Fazio foi transmitida pela televisão

“Eu tenho uma vida linda, sabe? Estou com as pessoas que amo.” Apesar de tudo, Franco Di Mare. Ele se considera um homem de sorte. Porque ele fez o trabalho que sonhou. E porque, nos bons tempos e agora, nos momentos mais difíceis, Seus entes queridos, familiares e amigos verdadeiros sempre estiveram ao seu ladoA quem o ex-correspondente e apresentador da Al-Rai TV, de 68 anos, dedicou o último capítulo do seu livro “Le parole per dirlo” (Sem-Feltrinelli), um pequeno dicionário existencial (“Minha vontade”), que ele definiu na entrevista com correio Que ele revelou que tinha Um tumor muito agressivo, mesotelioma).

Na bela casa romana da Via Cassia, rodeada de muito verde, estou com ele As duas irmãs mais novas (Franco é o filho mais velho de uma família napolitana muito unida.)









































































































Fique a vontade LúciaE viu: “O sábio, o primeiro quadrado, sempre generoso com bons conselhos (nunca seguidos)”.

E será“O leitor sofisticado e culto, que olha o mundo de forma zen. “Se não fosse por sua teimosia em me ensinar o feitiço do sono, 'Nam Myoho Renge Kyu.'”

E então lá Luigi, conhecido como Gino“Ela me confortou e me protegeu, embora eu fosse mais velho (e em Nápoles essas coisas são importantes).”

Para eles (e para aqueles que tiveram a sorte de serem convidados para jantar), Franco prepara uma berinjela à parmegiana perfeitaAssim como Madre Maria. “Não precisa comer logo, tem que descansar, para melhorar.”

Há um lugar especial em seu coração À sua filha Stella, hoje com trinta anos: “A pessoa que deu sentido e propósito a toda a minha vida.” De Marie adotou-a em Sarajevo quando ela era muito jovem, tirou-a de um orfanato e levou-a num voo da Cruz Vermelha para Itália. Em 2015, o drama de Rayono foi filmado sobre sua comovente história com Beppe Fiorello, vagamente inspirado no romance do jornalista Don't Ask Why. “Há uma Stella por trás de cada linha que escrevi. Ela é quem abriu e salvou o caminho da minha vida.. Agora, cada vez que a vejo caminhar livremente pelo mundo, fico emocionado.”

Durante oito anos, ele também entrou na vida de Franco Di Mare Giulia Berdini, 33 anos, sua companheira, é linda e gentil. “Meu amor, a mulher que teve força para me carregar mesmo quando eu não conseguia me carregar.” Conheceram-se na sede da RAI em Saxa Rubra, entre conversas e cafés. Julia era a gerente de catering do bar interno. Franco, que já foi casado com Alessandra, já estava divorciado há alguns anos. Julia ilumina seus dias. “Ele me impressionou com sua visão alegre da vida que eu temia estar perdida. Ficar entediado ao lado dela não era absolutamente possível.” READ Treinadores italianos que treinam seleções estrangeiras

Um dia, Júlia mentiu para ele: “Encontrei esse cachorro abandonado na rua, estava no lixo e não podia deixá-lo lá”. Isso não era verdade, fui buscá-lo no lixo. Um lindo chihuahua macho chamado Lily (“sim, eu sei, ele tem nome de menina, mas não nos importamos”) está festejando na esperança de ganhar alguns biscoitos e um arranhão na cabeça. Uma mentira que você logo perdoará: «Hoje e a noite são o açúcar com que apimentamos os nossos dias». No verão passado, quando As condições de saúde de Franco permitiram issoForam todos para a Puglia, para a casa do irmão Gino.

Não lhe faltam amigos queridos. Certamente há alguns no círculo menor Pietro Raciella e Paola Milic, Autores Históricos de De Mare, uma parceria de trinta anos. “Animadores de ótimas noites culinárias onde vocês podem morder uns aos outros enquanto discutem política e assuntos atuais.”

Rosa Anna Pastore «Meu braço direito“E às vezes sinistro, quando eu era diretor da Rai3.”

E Jean-Pierre Al-Quza – que é também seu agente – “para o qual tenho dificuldade em encontrar uma definição abrangente: as pessoas disponíveis não partilham o que foi e é a nossa amizade, Uma parceria humana e profissional é difícil de encontrar».

Eles estavam todos jantando juntos, na casa de De Marie, no domingo também Após a entrevista televisiva conduzida por Fabio Fazio. Porque, como ele escreve quase no final do livro “Eu, que sempre corri sozinho, agora caminhava com outrosPara os médicos, para os pacientes, para os amigos, para a minha família. Honestamente, não posso dizer se irei longe, mas não importa. Aprendi que a parte mais importante da jornada é o número 2Não é a linha de chegada, mas o caminho». READ Turbo parou de acontecer em pontos de acesso Delta! Por que a tendência está mudando agora?



