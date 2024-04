Giulia Salmi e seu podcast “Não faço isso pela moda”

“É uma conversa de uma hora. Íntimo, real e honesto, com alguém especial”, diz apresentadora Giulia Salmi, Podcast: Não faço isso pela moda, 2024 Geórgia Belfiore



Todos nós temos algo que nos fez sentir mal e não nos deixou dormir à noite. Todos nós já passamos por dificuldades. Eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre momentos sombrios através dos meus convidados, porque acredito que isso pode dar força a quem nos ouve para reagir. Júlia Salemi Ele narra, de forma simples e concisa, seu primeiro podcast “Eu não faço isso por moda.”Disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube.

Julia, conte-nos sobre seu novo projeto.

“É uma conversa de uma hora. Íntimo, sincero e sincero com alguém especial. Eu não sou o protagonista. Desta vez eu sou o anfitrião.”

Como você nasceu?

“Eu queria fazer isso há dois anos, mas não tinha a ideia certa nem o tempo. Estava ocupado com outros trabalhos. Então, finalmente, as estrelas se alinharam e decidi falar sobre o desconforto geracional e esclarecer temas importantes. contrariar a superficialidade e a fantasia que existe no mundo de hoje.”

No podcast, ela pergunta a todos: “Quão desconfortável você está?” Vamos virar a questão para você.

“estou confuso. Já não sou uma rapariga de vinte anos, mas sim uma mulher de trinta e um. Sinto-me como se estivesse numa fase de transição, entre um período de inconsciência e um período de responsabilidade. “Estou realmente uma bagunça: as coisas que um dia amei, não amo mais.”

O que você está procurando agora?

“Eu quero a verdade.

Estou cansado de mentiras, superficialidades e coisas passageiras. Anteriormente, meu objetivo era buscar aceitação. é o suficiente. Eu não queria mais deixar ninguém me fazer sentir certa ou errada. O podcast é a prova disso.”

Como você está depois dessa nova experiência?

“Eu me sinto muito rico. Cada convidado me ensinou algo.”

Qual é o episódio que mais fica gravado no seu coração?

“Sou honesto: o de Alfonso Signorini, o amigo aberto e generosamente autoconfiante. A esteticista do Sêneca também deixou sua marca em mim (Empreendedora Christina Fugazi, fundadora da marca de cosméticos VeraLab, editora), que fez uma análise de mídia social muito honesta e clara comigo.”

“Não estou fazendo isso pela moda”, poucos dias após seu lançamento, em 12 de abril, entrou no topo do ranking de podcasts do Spotify Itália. Qual foi sua primeira reação?

“Fiquei chocado! Coloquei muita emoção nisso. Admito que todos os dias verifico como estão as coisas e sempre me surpreendo.

A televisão hoje não oferece muitas oportunidades. Por outro lado, os podcasts são uma excelente forma de treinar e envolver.”

O que você espera para o seu futuro?

“Agora só quero aproveitar o presente. Meu objetivo agora é crescer e aprimorar esse projeto, criar episódios temáticos e receber cada vez mais convidados. Eu me importo muito com ele. Os podcasts nos dão a oportunidade de desnudar nossas almas e quero continuar fazendo isso.”