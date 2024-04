“Barack é um grande idiota.” A reação do cantor [VIDEO]

Durante o dia Amici23, foram exibidos comentários de ex-alunos sobre o melhor desempenho dos meninos. Nicolau da Borgonha não recuou de Midas. Aqui está o que aconteceu!

No O dia para Amigos23 Hoje, 30 de abril, é o show de talentos estudantis Canal 5 Eles selecionaram suas melhores ofertas em noite Eles os submeteram a juízes muito especiais.Ex-estudantes Desta vigésima terceira edição Amigos de Maria De Filippi. O que foi surpreendente é palavras fortes para Nicolau Borgonha sobre Ele me dá. Não demorou muito para que a reação da estudante, Lorella Cuccarini, chegasse…

Amici 23, Nicolas Bourgogne sobre Meda: “Baraku é incrível**, ele brinca com as emoções das outras pessoas”

Ele me dá Ele optou por submetê-lo ao julgamento de outros ex-alunos Amigos23 Uma música que recebeu muitas críticas por causa disso noitecobrir Me ligue de volta amor Por Roberto Vecchione, no episódio de 30 de março. Apesar de seu grande esforço, o cantor parecia completamente fora de foco, como notaram os jurados, e também fora de seu ambiente.

também Nicolau E Lil Julie Eles penduraram Ele me dá É mais confiante em outras capas e mais convincente quando é menos explicado. mas depois disso, Nicolau Borgonha Ele se entregou a um verdadeiro discurso inflamado com a cantora, mudando o foco do nível musical para o comportamental. Sem complacência, Nicolau “é a definição dele”Barack é ótimo***”deixe você maravilhado Ele me dá. Este último estava, de fato, apegado aos demais meninos da casa e podia observar ao vivo os comentários de seus ex-companheiros de viagem.

nãoÍcolas Ele não se conteve e criticou abertamente seu comportamento Ele me dáe não deixou de lançar um olhar pesado sobre sua posição com ele Gaia De MartinoA cantora tinha uma história na escola.

Amici 23, Nicholas esmaga Midas, e aqui está a reação do cantor [VIDEO]

Depois de manifestar a sua opinião sobre o percurso artístico de… Ele me dáDizendo que achou que faltava alguma coisa na performance Me ligue de volta amor, Nicolau Passe para o aspecto comportamental Ele me dá E esmague-o completamente:

“Não sei se é possível dizer isso, mas para mim Meda é um grande Barak***. Não gostei da maneira como ele tem agido ultimamente. Se eu estivesse em casa, teria intervindo. vi algumas cenas, então não sei mais quem ela é.” Depois de seis meses, posso dizer quem é Ael, quem é Sofia e quem é Ângela, mas não quem é Midas, e não entendi que ele deixaria o programa para Gaia. Eu realmente não acreditei. Talvez ele estivesse se segurando, mas nesse período “O último que eu realmente não entendi foi um gesto que ele nunca teria feito, mas. ele fez isso para se exonerar de toda a situação.”

Ele me dá Ele permaneceu em silêncio por um momento, atordoado com isso palavras fortes para Nicolau Sobre ele, ele chegou de uma forma completamente inesperada. Ele então declarou explicitamente que acreditava que a performance deveria ser julgada, e certamente não a conduta dos cantores, e que essas palavras eram equivocadas:

“O que isso tem a ver com alguma coisa? Sempre tive um ótimo relacionamento com Nicholas. Se ele vê as coisas e não consegue contextualizá-las, não sei o que dizer a ele. Isso é algo muito ruim.” .” …eu não sou Barack***, eu realmente ia fazer isso, talvez de uma forma estúpida, mas não esperava isso do Nicholas, pensei que éramos amigos se eu dissesse “aquelas coisas” depois disso . “Depois que você tiver a chance, você será falso, eu não esperava por isso.”

Então, em silêncio geral, sem que nenhum dos rapazes respondesse, Ele me dá Ele se levantou e saiu da sala de descanso, afastando-se do grupo.

