Loulou Selassie ofendeu-se “mas é feio” e gritou para GF Vip / Manuel Portozo para a consolar …

Lulu Selassie, uma das três princesas do Big Brother Phoebe, desatou a chorar dentro da casa mais espionada da Itália, e foi imediatamente saudada com conforto Manuel Portozzo, um competidor com quem parece ter nascido um vínculo muito forte. Para entender melhor a história, é necessário fazer um breve resumo: no episódio de ontem, sexta-feira, 24 de setembro de 2021, as Big Sisters, ou People’s Comentators (Adriana e Rossella Rota), sem perceber que a ligação com os participantes era uma aberto Canale 5 realidade, eles apresentaram uma aparência externa Encantados com o lado estético de Lulu.

Gf Vip e Giacomo Urtis: “Manuel Bortuzzo e Lulu são um casal falso” / “Ele, menino de ouro, mas …”

E a menina, no final da noite, não conseguiu evitar o choro, magoada pelas frases das duas mulheres. A jovem parecia inconsolável, até que Manuel veio ao seu lado, que tentou falar com ela com calma e restabelecer a calma. Em particular, o nadador apontou que as irmãs mais velhas Eles são personalidades da TV cujo trabalho é comentar Ela critica todos os inquilinos GF Vip, então você não precisa se preocupar muito com suas palavras.

Manuel Borzozo e Lolch Selassie apaixonados pelo VIP Big Brother? / Eu estava envergonhado…

Lolo Selassie interpretado por Manuel Portuzzo após o concerto das Great Sisters: “Queríamos dizer …”

Em suma, Manuel Portozzo fez o possível para consolar Lolo Selassie, que ouviu suas palavras e falou com ele, depois se acalmou e parou de chorar. Além disso, após a infeliz frase, os dois comentaristas tentaram explicar que queriam dizer que a menina, na opinião deles, ficaria muito mais bonita se se apresentasse diante das câmeras “natural”, sem maquiagem. frases que não pareciam ter convencido completamente a pessoa em questão, que de fato foi incapaz de conter as lágrimas ao final do comando direto com Alfonso Signorini.

Vídeo de beijo de Manuel Borozzo e Lulu Selassie / “Emoções agradáveis, estou bem com ele”

Neste ponto, o papel de Manuel torna-se cada vez mais fulcral na sua vida, que, apesar de se conhecerem há menos de duas semanas, parece já estar pronto para fazer um sentimento importante, evidenciado não só por Efusão doce Que os dois trocaram na Câmara, mas também e acima de tudo a eficácia da fala do menino, que imediatamente se apoderou de Lulu, e parou suas lágrimas.

