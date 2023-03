Uma semana cheia de emoções para compartilhar nas telas grandes e no VIGNOLA Multiplex Theatre: com filmes selecionados, D’Essai, para família e entretenimento

emPrévia do Festival de Cinema de Cannes

Direção de Paul Verhoeven (II). Com Virginie Evira, Charlotte Rampling, Daphne Pataccia, Lambert Wilson, Olivier Robordin. Olivier Rabourdin, Louise Chevelot, Hervé Pierre, Clotilde Corot, David Clavel, Gillen Londez, Gael Janty, Justine Bachelet, Lorient Riquet, Elena Plonca, Heloise Brisque, Gênero Biografia, Drama, Histórico, – França, Holanda, Duração 131 minutos

Adaptado de “Atos impuros. A vida de uma freira lésbica na Itália renascentista”, Benedetta é a provocação fresca e mística de um autor que sempre espera por nós como o Messias. Porque ninguém trabalha o visual como ele, ninguém tem prazer em fazer cinema nu como ele, e ninguém energiza o feminino como ele.

Por motivos resumidos sucintamente no título italiano do livro de Judith C. Brown, a irmã Benedetta era objeto de constante vigilância. No plano da fé, os estigmas e visões da freira levaram as autoridades da época a investigar detalhadamente para determinar a chance de sua canonização, no plano pessoal, estabeleceram que Benedetta Carlini mantinha relações sexuais regulares com outra irmã, Bartolomea.

em 19h30 E 21:30

assustador

O terceiro capítulo da saga do cinema nasceu como um desdobramento do famoso e aclamado Rocky que nunca o esqueceu.

Dirigido porMichael B. Com Michael B Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Jonathan Majors. Continua Selenis Leyva, Spence Moore II, Michelle Davidson Drama, – EUA 2023. See More

em 18h

As mães estão atravessando o tempo Um filme de animação que combina o passado e o presente numa fantástica aventura pelas ruas de Londres.

Uma divertida aventura entre o antigo Egito e os tempos modernos, ironicamente politicamente correto.

A partir de segunda-feira 6 Te vejo na quarta-feira 8 marchando 19h40 E 22h

Guerreiros da Noite Reedição do lendário “culto” de Walter Hill.

Direção de Walter Hill. Com Michael Beck, James Remar, Deborah Van Valkenburgh, Marcelino Sanchez e David Harris. Título original do elenco completo: The Warriors. Gênero Drama – América 1979, duração 92 minutos.

A partir de segunda-feira 6 Te vejo na quarta-feira 8 marchando 18h15 E 20:30

A nova crítica da Grande Arte no Cinema recomeça

a sombra de Goya

Direção de José Luis López Linares. Com Julien Schnabel, Carlos Saura e Jean-Claude Carrier. Título original: Lombre de Joya de Jean-Claude Carrier. Gênero documentário – França, Espanha e Portugal 2022, e sua duração é de 90 minutos.

A Sombra de Goya, apresentado no 75º Festival de Cinema de Cannes, foi dirigido por José Luis López Linares e escrito por Jean-Claude Carrier e Cristina Otero-Roth. O diretor de “Bosch. O Jardim dos Sonhos” selecionou uma equipe de doze especialistas de todos os

Majors por tentar decifrar a rica e sinuosa obra do pintor espanhol em seu fascinante novo documentário. À frente do cortejo montado de conhecedores e entusiastas está Jean-Claude Carrier, amigo histórico e colaborador de Luis Buñuel, roteirista, escritor, ator e diretor, que López Linares teve a sorte de retratar.

Um ano antes de sua morte repentina, Goya (1746-1828) o acompanhou. Durante a narração, cada um dos entrevistados destaca um artista que possui uma riqueza expressiva incrível à sua maneira (otorrinolaringologista)

Ele tenta, por exemplo, traçar as consequências da surdez do pintor nas pinturas) Coleciona peças de viagem que exploram a relação entre cultura, emoções, cinema e pintura. Em vez de preferir o curso do tempo,

A SOMBRA DE GOYA soube conciliar obras de diferentes épocas em que Goya revela os vícios e a hipocrisia de seu tempo, todas ligadas pela direção afiada e reflexos luminosos de Jean-Claude Carrière, que não deixa de identificar as conexões artísticas entre o pintor e realizador de “Un chien andalou” , unidos pela origem aragonesa, pela surdez e pelo pendor para narrativas de tipo surrealista.

em 18h30 para o dia da mulher

mulher

Direção de Yann Arthus-Bertrand e Anastasia Mikova. Com Isabelle Zigondi, Norma Bastidas, Gabriela Melgosa, Chantel Nasir, Aleksandra Orbeck Nielsen. Gênero Docufilm – França, Duração 104 minutos

WOMAN é um projeto global no qual 2.000 mulheres de 50 países diferentes se contam intimamente através de sua história familiar, cultura, profissão e fé. O documentário nasceu como uma história que quer lançar luz sobre o universo feminino, passando pelos acertos e injustiças vivenciados por mulheres ao redor do mundo. É a comunicação através da imagem que dá terreno às senhoras da terra, celebrando sua força interior e sua capacidade de fazer a diferença na vida, apesar das dificuldades que enfrentam diariamente.

Em uma época em que as mulheres de todo o mundo lutam para serem ouvidas e alcançar a igualdade em todas as frentes, o filme destaca os direitos e os obstáculos do mundo feminino, lista possíveis soluções e transmite o poder de colocá-las em prática.

Quinta-feira 9 marchando 20:30

Concerto de Rino Argeri

eu não sou zero

Eu escuto.

local na rede Internet:

www.vignolacinemas.it