Macacos entediados apresentam o Block Down Festival

BlockDown Festival: Portugal tem o prazer de anunciar duas festas exclusivas do Bored Monkey com DJ Ape e seus amigos no Web3 Festival europeu, este verão. Os participantes poderão testemunhar a primeira Boring Monkey Yachting Party da Europa no dia 10 de julho, a bordo de um iate deslumbrante que mostra a deslumbrante costa algarvia e a famosa Caverna de Benagil para uma aventura diferente de qualquer outra no Boring Monkey.

Festival BlockDown em Portugal no próximo mês de julho

A Afterparty do Bored Ape em 12 de julho, aberta a todos os visitantes do BlockDown Festival, inclui uma apresentação ao vivo do DJ Ape, mercadorias exclusivas do Bored Ape e um show único, combinando elementos físicos IRL com efeitos digitais que confundem os limites de fisicalidade e metaverso a novas alturas em uma experiência única para o macaco do tédio. Organizado pelos proprietários do Bored Ape Yacht Club (BAYC) e Mutant Ape Yacht Club (MAYC), este evento inovador trará uma extraordinária mistura de música, arte, cultura e tecnologia para os fãs do Web3 em todo o mundo.

DJ Ape compartilhou sua empolgação, dizendo:

“Os Monkey Events no BlockDown Festival: Portugal serão uma celebração de criatividade, originalidade e comunidade. A festa será épica. Estou entusiasmado por partilhar a minha música com estas fantásticas comunidades.”

O fundador do BlockDown Festival, Erhan Korhaliller, acrescentou:

“O Bored Ape Yacht Club teve um enorme impacto na cultura Web3, e o envolvimento da comunidade Bored Ape é outra peça do quebra-cabeça que torna o BlockDown Festival Portugal uma experiência verdadeiramente incrível para os nossos convidados.”

Na Bored Ape Afterparty, os participantes serão presenteados com uma apresentação inesquecível do DJ Ape e terão a oportunidade de obter mercadorias exclusivas da BAYC e MAYC. O BlockDown Festival, organizado pela agência de comunicação e marketing criativo da Web3, EAK Digital, acontecerá no Lick Place em Vilamoura, Portugal, de 10 a 12 de julho de 2023.

O BlockDown Festival é um evento Web3 único que celebra a convergência da Web3 e da cultura, incluindo música, moda, esportes, mídia, jogos e entretenimento. Os participantes aproveitarão as oportunidades de networking VIP com líderes da indústria, pôr do sol de tirar o fôlego, festas, praias particulares e passeios de barco.

Sobre a festa de iate de um macaco entediado

O Bored Ape Yacht Party foi lançado este ano em Dubai como o evento satélite oficial do Dubai International Boat Show, organizado pelos proprietários do Bored Ape e do Mutant Ape NFT para a comunidade global (Isenção de responsabilidade: não é oficialmente afiliado ao Yuga Labs). A comunidade BAYC e MAYC gira em torno de uma coleção de 10.000 macacos únicos desenhados à mão e 30.000 mutantes, cada um com personalidade e características distintas.

Os NFTs da Bored Ape se tornaram alguns dos ativos digitais mais procurados globalmente, com preços que chegam a milhões de dólares. Para saber mais sobre o evento, acesse Site oficial.

Sobre o Festival BlockDown

Nascido em resposta à crise internacional relacionada ao Covid-19 na primavera de 2020, o BlockDown Festival une as comunidades de blockchain e cripto de todo o mundo. A oitava edição, BlockDown Festival: Portugal, terá lugar na pitoresca costa algarvia de Portugal. Os palestrantes convidados anteriores incluem Changpeng Gao, Charles Hoskinson, Akon, Edward Snowden e o prefeito de Miami, Francis Suarez.

Para mais informações e compra de ingressos, Clique aqui.