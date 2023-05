Fabio Fazio deixa Rai: a nova casa será o Discovery. Também com ele está Luciana Letizito

Não é fácil fechar um longo capítulo na vida de alguém: Fábio Fazio Rai está saindo, e a nova casa será o Discovery, que estará vinculado a um contrato de quatro anos. O futuro está em nove. com ele Luciana Letizito e pessoal. O maestro esperou, no Viale Mazzini não renovaram o seu contrato, mas a sua voz não trai os seus sentimentos: “Assim foi.” Sem comentários, apenas graças à empresa onde se originou. “Estamos muito felizes em receber um herói como Fabio Fazio”, comenta Alessandro Arimo, GM Itália e Ibéria da Warner Bros. Discovery – e orgulhoso de que um dos rostos mais importantes e influentes da televisão italiana tenha escolhido a Warner Bros. Discovery e Canale Nove para continuar sua carreira extraordinária. Nosso compromisso sempre foi atrair os melhores talentos e a chegada do Fabio e da Luciana ao nosso grupo é a melhor confirmação possível.

Uma longa despedida anunciada por Rai, com o novo governo que mudou tudo no Viale Mazzini, e que o colocou na mira. Mesmo que alguém assuma que por trás do desacordo pode haver uma mão Mateus Salvinique nunca escondeu seu ódio por Fazio.

A obsessão de Matteo Salvini por Fabio Fazio: um fracasso de vídeo

Em 2020, o maestro deu desabafo: “Já sofri 123 ataques dele.”. Nos comícios, o então Ministro do Interior nunca perdia uma oportunidade de tocar no assunto. No entanto, esse contrato acabou, pronto para ir, e o agora ex-CEO da Rai ainda não o assinou. Carlos Fortes. “A postura política em relação a mim não foi irrelevante”, explicou em entrevista ao Repubblica há três anos, por ocasião do seu regresso à Rai 3, “mas tenho a sorte de ter um trabalho que atende ao público, no custa do respeito das pessoas. É o 38º ano de Rai em essência e maturidade.”

Salvini x Fazio: “Ganho tanto quanto ganho em um ano em um mês” 10 de janeiro de 2019

(agf)

Fazio nasceu em Savona, turma de 1964, e começa com tradição. Adora TV, curioso, muito determinado, ambicioso e sempre comprometido. Ele inova com sua equipe. “Eu venho de Savona”, disse ele, “Roma era inacessível do ponto de vista cultural.” “Foi como ir para o exterior. Eu me esforcei muito para isso, mas tive muita sorte de ter essas reuniões. Sals me dava ótimas viagens de carro até o aeroporto e eu não tinha dinheiro. Nunca entendi por que Ray não compensar os táxis. A TV era uma frase.” Para uma folha de papel em branco na hora do desenho infantil, e você tinha todas as cores inventadas.”

Fazio com Luciana Letizito no Festival de Cinema de Sanremo 2014

Encontros essenciais em Rai 3: Professor Rossini então chega Ângelo Guglielmi Que ativa a terceira rede que Fazio alcançou Mário Colangeli. Bruno FoglinoEle é um grande caçador de talentos, é seu mentor e é um dos muitos pais com quem está padre gedo E Antonello Falcke. “Eu conto histórias como se fosse de Marte quando estava no rádio queda de energia (1982) com o padre, Luciano SalesE Henrique FaimE Simão Marchini. Graças a eles, fiz mestrado em bom gosto e linguagem.

Liliana Segre de “Che tempo che fa”: “O novo governo? Não tenho preconceitos, serei uma espectadora tranquila”

Ele deixou bem claro seu amor pela TV e pelo serviço público naquele longo bate-papo no verão de 2020: “Não, eu nunca digo ‘ray’. Para mim, não é uma empresa, a opinião faz parte da minha genética. Lembro-me do primeiro vez que eu vi Gianni Boncompagne Na Via Teulada, o coração batia forte quando conheci Renzo Arbor. eu estava trabalhando com Loretta Jogi e a Kara E meus amigos me pedem para trazer autógrafos. boa história. Ter vivido isso como profissional, e praticamente como general, é um privilégio.”

De Fazio a Damilano, em Rai a estrela corre o risco de ser expurgada. Amadeus “metade” por Silvia Fumarola

08 de maio de 2023

Então o relacionamento se rompe: o argumento da compensação, a política. “Ray é a soma dos executivos com quem você trabalha, os artistas. Se você joga um joguinho, nada acontece, e se você é alvo de Home Secretary o papel vira outro. Felizmente, lembro das pessoas que me ensinaram o maioria: DulbecE PavarottiE MoreconE camilleri. Jamais me esquecerei de almoçar em San Remo com Igreja de Julietaex-diretor da Rai Mário MafucciE Gorbachev E a Sra. Raisa.

O jovem Fabio Fazio em “Quelli che il calcio”

Ano após ano, desde então aqueles que jogam futebol para espiritualpara Festival de San RemoEm cooperação com Roberto SavianoNa noite do memorial day com o senador Liliana SegreyFazio traz sua ideia de televisão. então como está o tempo, que a nova administração desejava derrubar: apenas entretenimento, sem mais convidados políticos, sem mais discussão sobre os acontecimentos atuais. É impossível dar um passo para trás: “Por volta dos 59, percorri o meu caminho”, disse há pouco. Orgulhosos dos encontros realizados no Eliseu com o Presidente MacronEm seguida, a entrevista com Papa Francisco.

O Papa Francisco diz a Fabio Fazio: “Quando eu era criança? Queria ser açougueiro”.

Difícil de fazer só para mostrar, para quem, no espaço reservado aos jornalistas, prof. como está o tempoFalando no Rai 3 com audiência crescente, ele discutiu o que estava acontecendo na Itália. Imigração, guerra, escolhas políticas. Em janeiro, na véspera da preparação Faixa 21Falou da satisfação com o seu trabalho na televisão e também despendeu novas energias como empresário, na fábrica de chocolates Lavoratti, em Varazze, que assumiu com Davide Petrini.

Ele categorizou os programas que marcaram sua carreira e crescimento:aqueles que jogam futebol Foi a virada na minha vida. O primeiro Festival de Sanremo, em 1999, conforme programado, é uma emoção irrepetível. Depois, a noite dedicada a Falcone e Borsellino, bem como a noite para comemorar o 25 de abril ». Mas no Viale Mazzini também fizeram guerra contra ele. “Obviamente não fazia sentido para mim estar na Rai 1. O gerente geral mudou, a obediência prevaleceu. As águas passadas fazem parte da vida. Agora estou de volta ao básico, estou bem.” Em outubro ele iria comemorar o quadragésimo aniversário de Ray. A colaboração termina abruptamente. Um novo capítulo se abre, aos nove anos, onde ele apresentará toda a sua coleção Luciana Letizito sob. novo começo.