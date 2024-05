“É inimaginável não voltar a vê-la” – El Tiempo

Cantor e compositor Mário Biondi Ele é famoso por sua voz quente e profunda e pelos sucessos que se espalharam pelo mundo, mas também é famoso por sua vida privada: o artista siciliano era, de fato, famoso. Dez filhosEle estava com quatro mulheres diferentes. Esse é o nome dele no cartório, admitiu Mario Ranno Nunzia di Girolamoum convidado Olá homemE a dor da separação e distanciamento de um deles. “Sinto falta de uma das minhas filhas, para mim, que não vejo mais. “É algo que me dói muito, pois ela é a sétima filha e a única dos meus dez filhos com quem não moro nem vejo”, diz Biondi na entrevista incluída no episódio do programa “ Olá homem Que será transmitido no sábado, 25 de maio) a partir das 23h20 Opinião 1.





“Infelizmente, foram ativados mecanismos que me impossibilitam de vê-la. São coisas suficientes para mim.” dolorosoEu quero dizer Impensável “Para mim”, é a confissão do cantor e compositor. “A verdade – acrescentou Biondi – é que não estamos prontos para terminar, não estamos prontos para ter filhos e depois terminar porque Sempre seremos pais. “Poderia acabar até entre os cônjuges, mas em vez disso continuamos sempre pais.”