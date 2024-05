Festival de Cinema de Cannes 2024, no tapete vermelho da décima noite, Greta finalmente vira Barbie

No final, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Isso aconteceu no tapete vermelho na décima, terceira e até na última noite Festival de Cinema de Cannes 2024. Greta Gerwiga diretora ganhadora do Oscar e mãe do filme ultrafeminista Barbie Ela finalmente completa sua tão esperada transformação final, transformando-se na boneca que ela celebrou na tela grande.

O diretor e roteirista, aliás, no tapete vermelho do filme Lamour Auf Cobre a cabeça e os dedos dos pés de uma forma distinta e inconfundível rosa Intenso de mundo barbiegraças à criação de alta costura assinada Balenciaga O que muda isso de uma forma Barbie estrela croisette. Luvas pretas compridas adicionam um toque de diva dos anos 50 que – dado o contexto – não faz mal. Agora talvez Gerwig possa se despedir emocionada da personagem que a tornou famosa no mundo todo e pensar em novos projetos cinematográficos.

Mas à noite, quando se celebra em Cannes um dos eventos mais esperados que equilibram glamour e caridade – a cobiçada festa amfAR –, vários looks dignos de nota são avistados no Montée des Marches.

