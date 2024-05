Mina resumiu assim, o sujeito muito famoso revelou tudo: peguei a madrugada nessas circunstâncias

Essa é a história passada da Mina, segundo palavras do famoso colega, eles vão lançar uma versão totalmente nova da cantora. Aqui está o que eles fizeram juntos ao amanhecer.

Meena Não precisa de introdução e, na verdade, todas as palavras do mundo provavelmente não seriam suficientes para descrevê-lo como merece. Ela é um dos pilares da cena musical italiana, sua voz e beleza fazem dela um sonho para gerações inteiras.

Mina Anna Maria Mazzini Cantora eclética, capaz de interpretar qualquer música, sem falar na visão de moda e letras, a cantora estava à frente de seu tempo. Por exemplo, como lembra o famoso sujeito de que falaremos em breve, ele também estaria usando um de seus famosos vestidos florais alguns anos depois. Carolina MônacoPorém, nem todo mundo se lembra que ela foi a primeira a usá-lo.

Neste clima de lembranças, o colega de quem falaremos em breve revelou o que estava fazendo Ao amanhecer junto. Você ficará sem palavras, como a diva, sempre perfeita, linda, habilidosa e com corpo de deusa, com esse gesto deixou claro para o mundo que ela também Uma pessoa muito simples.

Isto é o que o famoso colega revelou sobre Mina

Mina ficará para sempre na história da música italiana e ninguém poderá esquecê-la porque a artista conseguiu atingir certas notas que talvez ninguém consiga igualar em termos de articulação. Ele cantou músicas épicas como De novo, de novo, se a conexão, o ano do amor, uma cidade vazia E muito mais.

Embora a artista tenha se retirado da cena há vários anos, ela não para Excitar Seus fãs não apenas curtem músicas históricas, mas também músicas completamente novas, como sua aparição com… Blanco Na música, Um pouco de alegria. Além disso, há algum tempo há rumores de que Mazzini poderia ser o próximo técnico do clube. Festival de Sanremo 2025mas até agora não houve rumores sobre isso Confirme ou negue.

Mina e Margioglio

grandeza Meena É bem conhecido, e é por isso que a grande cantora deve ser homenageada em seu aniversário de 80 anos. Aldo Dalla Vecchia Ele deu a ela o livro Meu para iniciantes. Aqui entre as várias homenagens encontramos também um testemunho extraordinário de outro grande do entretenimento, a saber Cristiano MalgioglioEla colaborou com a cantora durante anos escrevendo muitas canções para ela.

Entre as várias histórias, Malgioglio destacou uma anedota estranha: “Depois do concerto, tarde da noite, saímos para comer, depois de madrugada para comprar croissants frescos e jornais com críticas…”. Pois é, Mina também adorava saborear doces na companhia dos amigos, como qualquer menina da sua idade.