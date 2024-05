Filme de Paolo Sorrentino Partenope divide Cannes

Em Cannes, uma aquisição preventiva da distribuição nos EUA é normalmente um sinal de grande confiança. Para muitos isso não foi surpresa Anura Surgiu na terça-feira como um dos melhores filmes do festival, quando Neon entrou em pós-produção no final do ano passado. Ou considere a Mubi, que adquiriu oficialmente os direitos dos EUA Assunto Poucos dias antes do filme ele arrasou na Croisette. Então todos os olhos estavam na noite de terça-feira Partenope. A24 – uma das produtoras mais orientadas para o mercado – adquiriu o novo épico Paulo Sorrentino Foi ambientado em Nápoles pouco antes do início do festival, sugerindo que este projeto poderia se tornar mais um de seus sucessos. O cenário de um estúdio que recentemente apresentou os queridinhos da crítica em Cannes Área de interesse, mostrar E depois do sol, Foi um cartão de visita eloquente.

Infelizmente, Partenope Posteriormente, foi classificado como um dos títulos mais decepcionantes da competição. (A maioria das críticas coletadas até agora no Rotten Tomatoes são negativas, e o filme fica na extremidade inferior da grade de classificação de filmes do júri da tela.). Na hora de resumir, claro que as opiniões podem ter tomado outra direção, mas eu não contaria com isso.

O filme é estrelado pelo vencedor do prêmio BAFTA Sorrentino (Grande beleza é a mão de Deus) em sua forma mais condescendente. Existem algumas cenas impressionantes e uma paisagem sonora perfeita, mas também há um roteiro redundante que atrapalha e desanima sua heroína. Muitos aplausos abafados durante a exibição de imprensa de terça-feira no Teatro Bazin – um contraste dramático com a resposta espontânea e extasiada ao anora- estou testando adicional Este filme não estará entre os filmes favoritos do festival.

Partenope Ele se vê como o herói do romance Celeste Dalla Porta (na sua estreia no cinema), uma rara beleza nascida no mar – de acordo com as origens da lenda de Partenope – que se vê confrontada com a turbulência de uma família emocionalmente instável, as intermináveis ​​atenções de rapazes e homens e as rigorosas expectativas dos seus pais. . Mundo acadêmico. (Ela está estudando antropologia.) Ela enfrenta tragédias, amores perdidos e reveses profissionais: Sorrentino retrata tudo isso tendo como pano de fundo a beleza única de Nápoles. “Sua visão se torna mais importante à medida que ele inicia a fase mais desiludida de sua vida”, explicou o diretor em entrevista coletiva na quarta-feira. “Ela é uma mulher livre e espontânea, que nunca julga, assim como a minha cidade.”

Dalla Porta identificou-se com a história de sua personagem, valendo-se de sua maturidade para aplicá-la à narrativa mais ampla: “Antes de começar a rodar o filme, eu ainda estava em uma fase jovem e despreocupada da minha vida. “Ser atriz ainda era um sonho”, disse ela. “Fazer o filme foi como abrir mão da garotinha dentro de mim.”

Dalla Porta convence como uma mulher que absorve, cena por cena, o que tem à sua disposição e o que a vida tem a lhe oferecer. O filme dá muita atenção à forma como os outros, especialmente os homens, a veem: eles se sentem atraídos por ela, lutam por ela, como evidenciado pelo trabalho de câmera lírico e onírico. Mas esta abordagem estética não convenceu os críticos. o guardião Ele chegou a dizer que Sorrentino, que há muito defende um exame fraco e enjoativo da beleza italiana, beira a autoparódia.

Partenope Também é tocado por Gary Oldman, no pequeno mas memorável papel de um escritor alcoólatra cuja obra atrai o jovem Partenope. Eventualmente, para surpresa da garota, os dois se conheceram pessoalmente. “Na minha vida, quando eu era mais jovem, havia caos, dor e muito drama. “Não é segredo que eu era alcoólatra e acabei de comemorar 20 anos de sobriedade.”Oldman disse na conferência de imprensa. “Ao aceitar esse papel, houve coisas que entendi instintivamente. Quando Paolo me disse: “Quero que você faça o papel do poeta triste, deprimido e bêbado”, eu disse: “Sei do que você está falando”.

Sorrentino espera que o público ao assistir ao filme tenha uma compreensão diferenciada de seu local de nascimento, um lugar sobre o qual ele ainda tem profundo poder como artista e cineasta. (Seu último filme Mão de Deustambém ambientado em Nápoles e centrado na morte repentina de um personagem, mas recebeu críticas mais positivas.) “Nápoles é um lugar bonito para uma determinada fase da vida, mas esta fase pode tornar-se menos decisiva e menos importante à medida que envelhecemos.” diz o autor. “Como muitos napolitanos, também estou entre aqueles que voltam e fogem constantemente.”