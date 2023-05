A dor é muito forte

Antonella Clerici começou a chorar ao vivo: o apresentador de “It’s Always Back” está particularmente chateado

Antonella Clerici em breve encerrará uma nova temporada de TV que manteve milhões de telespectadores durante a hora do almoço com seu programa sempre ao meio-dia. A loira dona de casa, depois de se despedir do programa que a tornou um ícone nos últimos anos, Test Chef, tem uma nova oferta de Ray que queria dar a ela as rédeas de um programa baseado em culinária mais uma vez. Como também lhe contou Fábio Fazio, sua mãe, uma simples dona de casa provinciana, reclamava que ela nunca tinha ideias na hora do almoço e que gostava de colocar algumas ideias na TV. Aqui, então, Antonella passa dos programas esportivos para os relacionados à cozinha.

No seu ateliê colorido e encantador, It’s Always a Noon, Antonella faz companhia geral não só aos seus hóspedes habituais, os muitos chefs que oferecem a sua receita todos os dias, mas também como especialistas em intolerâncias ou dietas específicas. Também não faltam convidados especiais bem conhecidos no mundo do entretenimento.

Antonella Clerici não consegue se conter: emocionada, chorando como vive

Um novo episódio de É sempre meio-dia começa e, como todos os dias, Antonella Clerici antes de compartilhar receitas gasta algumas palavras antes do início do episódio. É impossível não falar sobre o que está acontecendo na Emilia-Romagna, sobretudo porque tia Cree e Daniele Percijani são os chefs que trabalham ao lado de Antonella em seu estúdio e são na verdade da Romagna. Ainda hoje eles estão presentes no estúdio, apesar de atualmente terem muitas preocupações devido a familiares que estão em uma situação constrangedora. Obviamente, as notícias sobre o que está acontecendo na Emilia-Romagna chamam a atenção não apenas na televisão e nos jornais, mas também nas redes sociais, que são o principal meio de comunicação para os jovens de hoje.

Antonella escuta silenciosamente e quando ela vai até os esquilos para pegar a segunda pista para um de seus jogos e o episódio começa, ela também não consegue conter as lágrimas porque nem consegue imaginar a dor e o sofrimento que os Emilions estão sentindo. Ela também admitiu que a Emilia-Romagna é uma terra muito querida para ela, e quem a conhece também sabe os motivos, então ela pede ajuda aos telespectadores para ajudar aqueles que estão em grandes dificuldades.

