Velozes X – Vingança Furiosa – Revisão

Velozes X: O Capítulo X de Velozes e Furiosos finalmente foi lançado nos cinemas depois de uma estreia global triunfante com todo o elenco em Roma, aos pés do Coliseu. A primeira parte do explosivo final da saga que segundo Vin Diesel, afirmação ainda não confirmada por um anúncio oficial, não terminará em 2025 com Fast11, mas chegará ao décimo segundo capítulo.

durante eventos cinco rápidos (2011), sol (Vin Diesel) e sua família destruíram o império de Hernan Reyes, o notório traficante do Rio de Janeiro. Hoje eles têm que enfrentar seu filho Dante Reis (Jason Momoa para Aquaman), que passou os últimos 12 anos traçando um plano de vingança.

vingar-se de dante A família será transportada de Los Angeles para as catacumbas de Roma, do Brasil para Londres e de Portugal para a Antártica. Novas alianças serão formadas e velhos inimigos retornarão.

O que funciona no Fast X.

Os heróis da história do cinema que nos acompanham há mais de 20 anos estão de volta, o elenco X é rápido É definitivamente uma feliz primeira nota deste décimo capítulo.

De Roma à Antártida é um triunfo de grandes retornos e boas-vindas aos recém-chegados. cadeia conduzida Vin Diesel Hoje é a única marca cinematográfica que pode competir em pé de igualdade com Universo Cinematográfico Marvel de Disneytanto em termos de sua capacidade de engolir qualquer estrela de cinema quanto no show e no entretenimento apresentado na tela grande.

A apresentação apenas é a segunda nota positiva desta nova aventura explosiva sol e família. Um tumulto de acrobacias e explosões, entre novas ideias e exageros óbvios. Já deve estar claro que nada é impossível para os protagonistas Velozes e Furiosos E seus fãs amam a série por isso também.

A trama como sempre é bem simples e gira em torno da vingança Dante Reisinterpretado por Jock Jason Momoaque elaborou um plano diabólico para fazer Domna sofrer.

Embates físicos e verbais, perseguições e brincadeiras, nada falta na fórmula unificadora da série que, apesar da simplicidade da narrativa, encontra sua salvação nas novas soluções de ação ardente desenvolvidas pela equipe criativa. A sucessão de oscilações, mesmo que altamente previsível, ajuda a manter o interesse vivo ao longo de sua duração.

Por que você não assiste Velozes X

Se ao menos fosse épico Velozes e Furiosos Se você nunca gostou, se está entre aqueles que “excetuam apenas o capítulo original”, ou apenas está cansado de ver uma fórmula que também nos coloca no espaço entre acrobacias e exageros, este capítulo certamente não mudará sua mente.

Narrativamente sem inspiração e sustentado por uma fórmula imperdível, juntamente com um excesso de truques exagerados, é o décimo filme de uma saga que ainda não quer cortar o cordão umbilical com seu público.

Felizes com a escolha de ambientar o filme em Roma, porém, a ausência de trânsito e a reconstrução totalmente inovadora das ruas, com algumas cenas filmadas em Genzano, nos trouxeram de volta a uma cidade eterna conceitualmente inexistente.

Imperdível para os fãs.

O filme chega aos cinemas em 18 de maio pela Universal Pictures.

saída: Louis Leterrier com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Song Kang, Daniela Melchior, Charlize Theron, Brie Larson, Alan Richson, Scott Eastwood, Michael Rooker, Rita Moreno, Helen Mirren ano: 2023 Duração: 141 minutos Vila: Estados Unidos da América distribuição: Universal Pictures

