Chiara Ferragni e seu primeiro aniversário solteira. Bolo com crianças e caminhão com outdoor embaixo da casa “Surpresa” – vídeo

Chiara Ferragni comemora seu primeiro aniversário sozinha, depois de comemorar os últimos sete na companhia do Fidesz. Pouco depois da meia-noite, o influenciador postou a foto de um bolo com uma única vela em seus Stories do Instagram, iniciando uma torrente de votos de fãs, amigos e parentes. Não há nenhum vestígio de mensagens públicas do ex Fedez agora, já que os dois estão separados até nas redes sociais e, desde então, pararam de se seguir. Ferragni publicou então uma foto na companhia dos filhos, que aparecem severos com o rosto voltado para a mãe enquanto a beijam, conforme acordo com o rapper. Junto com a foto na companhia de Leon e Vittoria, Ferragni escreve uma mensagem com uma misteriosa crítica a quem quis bater nela recentemente: “Este é um aniversário especial para mim. Como mulher e mãe, vejo que tudo que quero está aqui – escreve Ferragni – o amor dos meus filhos, da minha família e dos meus amigos ao meu lado. Obrigado a todos que me enviam seu amor e apoio; “Quando tão poucas pessoas buscam o mal, sua gentileza me inspira enquanto começo este novo capítulo em minha vida.” Então, no início da tarde, apareceu um novo vídeo – desta vez no TikTok – para agradecer a todos por seus votos de boa sorte, mas acima. toda a fã. A desconhecida supostamente a fez encontrar um caminhão de publicidade fora de sua casa em Milão com um outdoor personalizado onde se lia “Feliz Aniversário, Chiara” com o slogan “Estamos todos com você, a todo vapor!” “Não sei quem ele é, mas agradeço: vocês são um tesouro!”, diz a influenciadora, antes de dar um beijo virtual na câmera.

