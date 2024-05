Idade, profissão, amigo, vida privada

Sarah Toscano, esse é o nome da vencedora do Amici 23. A cantora se uniu a Lorella Cuccarini, uma das mais jovens competidoras do show de talentos, e no sábado, 18 de maio, ergueu o cobiçado troféu. Apesar da pouca idade, já publicou quatro obras inéditas: “Touchè”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”.

Sarah Toscano, quem é ela?

Sarah Toscano nasceu em Vigevano (Pavia) em 2006, filha de Marco e mãe Petra, e tem 18 anos. Maria De Filippi apresentou-a como uma menina “teimosa, caótica, independente e competitiva”, que canta desde jovem porque cantar é libertador. Além de cantar, Sarah é uma grande fã de esportes: em 2020 conquistou o campeonato regional de tênis, disputando o Silva Alta Sports Club. “Sarah tinha cinco anos quando começou a estudar piano e em pouco tempo começou a participar e a vencer concursos internacionais. É assim, quando ela decide se dedicar a alguma coisa, ela tem que chegar ao topo. Mas quando não consegue, infelizmente, ele sofre muito. “Aconteceu com o tênis, quando ele percebeu que não conseguia jogar em alto nível, parou”, disse o pai do cantor à DiPiù TV. “A outra paixão dele é o karaokê. Várias vezes ela era tão boa que algumas pessoas me perguntaram se ela era cantora profissional, então eu a ouvi interpretada pelo profissional da música Andrea Dolio, um empresário de renome internacional. ao estúdio de gravação onde Sarah gravou suas primeiras músicas.” “O que aconteceu a seguir está aí para todos verem”, acrescentou o padre Marco em relação à filha. Em 2022, Sarah estava entre os vinte finalistas da região de Sanremo. Escolhida como concorrente no Sanremo Giovanni, a cantora ganhou a placa dedicada a Vittorio Dei Scalzi.

Experiência Amici

Entre as competidoras que mais lutaram no início, Sarah se tornou uma das melhores competidoras e a preferida do público ao longo dos meses. Após o desafio inicial com Alice por uma vaga no programa, a cantora teve que brigar diversas vezes por sua posição no programa, e finalmente recebeu a camisa dourada da noite de Lorella Cuccarini. Mas a sua jornada foi a mais dramática, com uma transformação que surpreendeu o público no estúdio e em casa. Entre as suas melhores atuações estão a canção “Mappamondo”, que também venceu no concurso de canto inédito com Ermal Meta, e “Sexy Magica”, a sua última canção inédita.

Vida privada

Não se sabe muito sobre a vida privada de Sarah. Durante os meses Amici, a cantora se aproximou de outra concorrente, Holly Francisco, com quem flertou brevemente. Mais tarde o público assumiu outra história com outro cantor, Holden, mas os dois negaram imediatamente.

