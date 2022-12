Como acabou (mesmo) – libero Quotidiano

Rumores vêm se assombrando há semanas: entre Michelle Hunziker E a Tommaso Trussardi Pode haver afinidade, flashbacks. Rumores alimentados por algumas das fotos que eles fotografaram Os dois ex juntos, sorridente e até um pouco conivente. Indiscrição, mas recentemente negada por Victorio FeltreDiretor geral gratuitamente que tem uma ligação com a família Trussardi, que em momentos inesperados disse que não e nunca sairá pela culatra.

No entanto, nestas semanas de outono, mais de Um detalhe parece dizer exatamente o contrário. Em vez disso, não haverá nenhum resultado adverso. Para apoiá-lo agora também A partir deo exercício que ele dirige Alfonso Signorini Na edição das bancas de hoje, quarta-feira, 7 de dezembro: Nenhuma aproximação, ou melhor, não haverá aproximação, sem prejuízo das boas relações entre eles.

Em suma, aqueles que esperavam por isso ficarão desapontados. Enquanto isso, todas as luzes estão acesas Aurora Ramazzottifilha de Hunziker ed Eros RamazzottiRecentemente entrei no meu sexto mês de gravidez. Em suma, o nascimento do primeiro filho dela e do companheiro Goffredo Cereza, cada vez mais perto. Um vínculo, o vínculo entre Aurora e Goffredo, que dura anos e parece tão sólido, desprovido de alguns rumores de crise que os preocupavam em momentos tranqüilizadores, muito antes da gravidez.