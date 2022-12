Fiorello é indescritível: ele se sai melhor que Tg1

Viva Rai2! , Rosario na hora do café vence e ultrapassa Tg1

estrondoso Fiorello: Viva Rai2! A participação subiu para 14,1 por cento, o que levou a números recordes para o Canal Dois, na gama da Cinderela TV. Literalmente fora do pódio, olhando para isso para encontrar porcentagens semelhantes – nessa meta e na época a média era de 1 por cento – você tem que voltar para as Olimpíadas. Entre os programas não esportivos, apenas ele conseguiu atingir números tão grandes manhã em família, mas isso foi em 2010 e o programa foi ao ar nos finais de semana. Outras vezes, outros costumes, outra opinião. Ainda bem que, como diz Fiorello, “ninguém vê o Rai2”, “quem vai para o Rai2 morre”, “há mais jornalistas na sala de imprensa do que audiências no 2”, sem falar no tutorial “Como colocar o Rai2 no controle remoto”.

SCAPE A agonia virou frase de efeito, entre 7h15 e 8h da manhã, o showman de 62 anos trouxe 683 mil italianos (17,7% dos jovens) para a tela no primeiro episódio de seu programa, garantindo também uma participação de 4,9% nos últimos dias. reinício da noite opinião 1. Derrotado Tg1, uma vítima predeterminada do furacão siciliano desde a infeliz decisão de se opor à colocação do programa na rede para a qual foi projetado, FERROVIAS: ‘Slash’ PARA INFORMAÇÕES SÉRIAS Leia o primeiro comunicado de imprensa do Cdr no cabeçalho, imediatamente seguido por uma mensagem com conotações mais conciliatórias (“Caro Fury, temos muito apreço…”), um sinal de uma visão não exatamente compartilhada dentro do próprio Comitê da Guilda. Rebaixado em decorrência de sua mudança para o Canal Dois, o programa de Fiorello acabou canibalizando especificamente a audiência da rede principal, que caiu dois pontos de 10,7 no Tg1 para 7, no início do primeiro episódio de Viva Rai 2! , despejando Tgunomattina 8,1 por cento. “Concorrência? A notícia naquela hora é dez por cento, alguns dias depois de ser lançada – estou em uma rede que funciona duas vezes, se eu chegar a quatro por cento, eles me nomeiam diretor administrativo”, disse Fiorello.

E, em vez disso, não o 4, mas o 14: um verdadeiro “efeito casulo” para rejuvenescer a segunda grade, que em vez de prejudicar a competição – primeira página Tg5 Começa em 17,6 por cento e fecha à frente do dia 8 em 21 por cento, em linha com sua média – transformada em um ato de automutilação pelas ferrovias e sua distribuição de notícias. Canibalizado pelo Mundial na edição vespertina, que agora dura um quarto de hora, o Tg1 lida com o fogo amigo de Fiorello. “Prestamos um grande serviço ao Fiorello, ele deveria nos agradecer – comentou calorosamente leonardo minerais, de cdr em Tgl – e, portanto, também para Rai, que eleva o canal e assim faz um excelente investimento (publicidade na Rai2, porém, com essas classificações vendidas a um custo menor do que na Rai1, ed.) ». por Carlos fortesPara Ray, este é “um grande sucesso para Fiorello e Ray: provar que trabalhando juntos, coisas importantes são realizadas”. Stefano Coletta, o diretor do horário nobre encarregado do programa matinal “extraordinariamente” de Fiorello, também ficou satisfeito: “Trazer essa faixa de engajamento de 1 a 14 no Canal Dois quase parece um milagre.” Simona quartoPor outro lado, o diretor de entretenimento da Day Time falou da colaboração com a Prime Time como resultado de “uma decisão tomada de acordo com a empresa também de acordo com o relacionamento pessoal entre Fiorello e Coletta”. Sala também destaca o crescimento geral da rede, com 14 por cento para … Viva Video Box, liderado por Fiorello.

