Oscars: Coda vence, Will Smith rouba a cena, nada para a Itália – Cinema

Na corrida pelo Oscar, Apple vence Netflix e serviços de streaming vencem grandes empresas: “I Segni del Cuore – Coda” é lançado na Apple TV após estrear no ano passado em Sundance, traz para casa Mais importante, uma figurinha cobiçada para o melhor filme contra “The Power of the Dog” produzido pela gigante de Los Gatos. Mas foi também a noite de Jane Campion, a terceira mulher na história do Oscar a vencer como diretora deste inusitado filme de faroeste. Na véspera da premiação, ela chegou com 12 indicações, vencendo 1.

Foi a vingança de Steven Spielberg, o indicado a “West Side Story” que roubou o prêmio quando os cinco entraram em “O Piano”. Will Smith roubou a cena: um soco direto para o comediante Chris Rock, que zombou de sua cabeça raspada para sua esposa Jada Pinkett (que sofria de alopecia há algum tempo). A censura interveio, mas quem sabia ler labial foi humilhado, provando que não foi planejado. Depois disso, o herói do romance “Rei Ricardo – uma escolha vencedora” se desculpou em lágrimas e aceitou o Oscar de Melhor Ator: “A arte imita a vida: pareço um pai louco, disseram a Richard Williams, um feroz defensor de sua família . O amor te deixa louco.”

O 94º Oscar da Itália decepciona: Paolo Sorrentino, que foi indicado para Melhor Filme Internacional com “E Stata la mano di Dio”, foi desqualificado e perdeu para o filme japonês “Drive My Car”, de Ryosuke Hamaguchi. Enrico Casarosa também não teve sucesso na caricatura de “Luca” (impossível vencer “Incanto”) e Massimo Cantini Parrini de figurino de “Cyrano”, derrotado por Jenny Bevan de “Crudelia”. Vários tópicos vieram à tona: primeiro a deficiência, depois os direitos LGBTQ levantados pela vencedora Jessica Chastain (uma ovação de todo o palco) como Melhor Atriz por “Os Olhos de Tami Fay” no papel de uma muito famosa apresentadora de TV na década de 1980 , em oposição à ortodoxia da direita religiosa em Anos de AIDS, ele levou a questão LGBT muito a sério.

Um tema previamente antecipado por outro Oscar histórico: Ariana de Boss Melhor Atriz Coadjuvante por um papel de Anita em “West Side Story”, não apenas a segunda latina depois de Rita Moreno pelo mesmo papel em 1962, mas também a primeira pessoa abertamente LGBTQ a ganhar um prêmio de atuação. A guerra na Ucrânia encontrou espaço em um minuto de silêncio e nas muitas fitas azuis e amarelas que as estrelas usavam, mas a esperada relação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelinksky não se concretizou, contra os apelos de estrelas como Sean Penn que ameaçavam derreter. Viva seus pequenos gnomos se ele não o fizer. “Cuda” é o primeiro filme lançado em Sundance a ganhar o prestigioso Oscar. Além de Melhor Filme (nos cinemas a partir de 31 de março na Itália), o filme sobre caçadores surdos de Massachusetts ganhou Melhor Roteiro Não Original e Melhor Ator Coadjuvante Troy Kotsor, que foi saudado com aplausos em linguagem de sinais, e que está no a linguagem gestual fez os espectadores rirem e chorarem, evocando cenas no set e a figura de um pai “o melhor signo de sua família” a quem foi negada a possibilidade de usar as mãos em um acidente de carro. Kotsur é o primeiro ator surdo a ganhar um Oscar.

Inspirado na infância de Kenneth Branagh durante os “Troubles” da Irlanda do Norte, “Belfast” começou primeiro: foi escolhido como Melhor Roteiro Original em uma corrida competitiva. Duna derrotado na frente técnica: de 10 indicações, ele se tornou seis figurinhas, incluindo a trilha sonora de Hans Zimmer. Billie Eilish e seu irmão Phineas ganharam o prêmio de Melhor Canção Original por No Time to Die. E para documentários, Questlove destacou Summer of the Soul no Harlem Festival de 1969.

A jovem Hollywood, de Timothée Chalamet a Kirsten Stewart, dominou o tapete vermelho enquanto a Velha Guarda prestava homenagem ao 50º aniversário de “O Poderoso Chefão” com Francis Ford Coppola, Al Pacino e Robert De Niro no palco. Encerrando mais um momento de emoção: a extremamente frágil Lisa Minnelli em cadeira de rodas com Lady Gaga apresentou os 10 filmes que ela estava a caminho para pegar sua última estatueta. Há 50 anos, a filha de Judy Garland e Vincent Minnelli estava fazendo Cabaret, o filme que lhe rendeu um Oscar no ano seguinte. E em In Memoriam, Lina Wertmuller encontra um lugar para a lembrança (assim como muitas outras coisas, de William Hurt à diretora de fotografia ucraniana Halina Hutchins, que foi acidentalmente assassinada por Alec Baldwin no set de Rust).