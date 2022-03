Fotos do escândalo de GF Vip, Sophie e Alessandro: censura…

Sophie Codigoni e Alessandro Bacciano foram as heroínas de uma sessão de fotos muito provocante. Os ex-rivais do Big Brother Vip, que se apaixonaram dentro de casa, se mostraram como nunca antes no Instagram, a ponto de a filmagem ser censurada!

Sophie Codegoni E a Alessandro Bacciano Formam um casal que se conheceu e se apaixonou na última versão de irmão mais velho vip. Depois de flertar com Gianmaria Antinolfi, a ex-tronista de homens e mulheres ficou chocada com a beleza e o fascínio da ex-Ilha da Tentação, e a faísca irrompeu imediatamente entre os dois.

Depois do reality show amor entre sufi E a Alexandre Continue avançando a toda velocidade. Recentemente, os dois foram superstars em uma sessão de fotos onde não faltaram Fotos sensuais. concorrentes anteriores de . GF Vip Eles postaram algumas fotos em Instagram Que, no entanto, é considerado extremamente quente! Para eles, de fato, mesmo Supervisão…

GF Vip: censura Sophie e Alessandro

Nas imagens postadas nas redes sociais, sufi E a Alexandre Ela parecia muito ensanguentada: a ex-troronista de homens e mulheres primeiro abraçou seu namorado e seu rosto, e depois sorriu para o fotógrafo, enquanto Alexandre Ele cobriu o peito com as mãos. imagine isso Instagram Rapidamente impedido e removido porque “O conteúdo viola nossas Diretrizes da comunidade para solicitação de adultos”.

sufi Ela comentou com espanto esta decisão pelo Instagram, declarando-se “chocado” Pelo fato de a rede social ter decidido remover uma foto tirada por um fotógrafo. Não só isso, até a ex-mãe de Tronista saiu em defesa da filha e retweetou a foto discutindo: “O que por acaso você quer em preto e branco? Você está com ciúmes, vou colocar dessa forma”.

Em suma, a família Sophie Codegoni Todos alinhados contra Instagram: Eles conseguirão aprovar a foto ou terão que desistir porque as regras de mídia social não permitem concessões?