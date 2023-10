Maria De Filippi, após se despedir do amante Maurizio Costanzo, se distrai imediatamente: Esse é o novo amor louco | ele é tão pequeno

Após se despedir de seu companheiro de vida, Maurizio Costanzo, Maria De Filippi se distrai com um novo amor louco.

Maria De Filippi é a rainha da televisão italiana. Você acha que estamos exagerando? Pense em todos os programas que a esposa de Maurizio Costanzo supervisiona na Mediaset Networks. Programa de namoro histórico como O programa masculino e feminino, o programa de talentos mais seguido da televisão italiana, Amici, bem como Tu si que vales e Ilha da Tentação.

Alguns podem dizer que foi tudo fruto da união dela com Maurizio, mas na verdade foi Maria Ele trabalhou muito e continua trabalhando para chegar onde está agora Ela é considerada uma verdadeira rainha em seu trabalho. Em suma, uma das mulheres mais influentes da cena televisiva italiana.

Este ano Maria De Filippi junto com todos os canais de TV italianos tiveram que fazer isso Diga adeus a Maurizio CostanzoPara ela, uma companheira para toda a vida, e para outros, uma verdadeira instituição. No entanto, De Filippi nunca desistiu e, apesar da enorme dor que sentiu, após apenas uma semana de ausência, já estava de volta ao seu lugar, porque é assim que ela é.

Neste primeiro verão sem Maurizio, Maria se dedicou a si mesma E conforto com o filho que ela e Maurizio adotaram que era apenas uma criança e hoje é homem.

A independência de Maryam

Como esposa de um homem importante e proeminente, Maria De Filippi pode se instalar e contar inteiramente com Maurizio. Em vez disso, ele fortaleceu sua independênciaEla construiu seu sucesso com base em sua habilidade e mesmo fora dos estúdios de televisão permaneceu independente. Mesmo quando viaja, Maria tem carro próprio, no qual é frequentemente vista circulando pela cidade.

Afinal, durante muitos anos possuir carro próprio foi uma necessidade real fornecida por uma empresa Ela não viajou no mesmo carro com o marido durante 25 anos após o ataque na década de 1990 que o tornou vítima de seu compromisso contra a máfia. Seu carro? Lindo Audi.

A escolha de Maria

Maria, como sempre, é muito reservada sobre sua vida privada e não há muita informação disponível. O que aconteceu até agora com a Rainha da TV é que ela escolheu um lindo O Audi Q7 se move em todas as áreas, sem muita dificuldade. Espaçoso e muito avançado tecnologicamente.

Muito complexo Conveniente para se deslocar pela cidade, mas também fora de áreas urbanas. Este carro provavelmente se dá melhor em viagens longas, especialmente em rodovias. Boa escolha.