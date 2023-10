Transparência, eficiência e inovação: IAS conquista o mercado de publicidade digital na sua primeira cimeira italiana

Transparência, eficiência e inovação: as novas fronteiras da publicidade digital movem-se hoje de acordo com estas tendências.

Ele sabe disso bem Ciência Publicitária IntegradaUma plataforma global líder para medição e otimização de mídia Cimeira IASa sua primeira cimeira italiana com clientes, organizada nos últimos dias em Milão, fez um balanço da evolução do mercado e do que ele significa hoje.”Qualidade média“.

Ela fez isso com base na sua visão de empresa especializada, que cresceu nos últimos anos na Itália, com Uma equipe de 30 pessoas divididas entre Milão e Modenaque a nível global, graças a uma série de parcerias e aquisições “que nos permitem hoje poder oferecer aos nossos clientes os mais recentes produtos e tecnologias no contexto do controlo de contexto, CTV, qualidade total de media e, mais recentemente, no retalho mídia”, explicou. Elis Lobodiretor regional da empresa para Espanha, Portugal e Itália, na abertura do evento.

Elis Lobo

A cimeira foi também uma oportunidade para apresentar formalmente a apresentação Nova renomeaçãoRealizada durante o verão, onde o logotipo “é animado por uma nova paleta de cores em tons de verde – como ele descreveu Lisa NanoDiretor de Marketing, Sul da Europa na IAS – para expressar valores como sustentabilidade, negócios, confiança e crescimento.”

Muitos temas foram abordados durante o evento organizado em Milão, com o desejo de avaliar o que são Palavras-chave para o mercado de publicidade digital atualque está localizado atrás dele Necessidades e requisitos dos anunciantes.

Simone Freddy, Engagement Director e IAS Summit Director, apresenta Elisa Lobo durante o evento

Certamente um desses conceitos é “atenção“: «Esta é a métrica que mais avança do que qualquer outra na determinação da qualidade do espaço publicitário, desenvolvendo em parte o conceito de visibilidade, que se torna cada vez mais crucial para aumentar o desempenho das campanhas publicitárias – explicou IAS Summit Stage Giuseppe Vigoretto, Gerente de Vendas da IAS –. Nesta frente, desenvolvemos a nossa própria “pontuação de atenção”, baseada em dados de visão, posição e interação, que é enriquecida com informações de rastreamento ocular graças à valiosa colaboração com o nosso parceiro exclusivo. Pesquisa Lumen»

A própria Lumen, na pessoa de seu CEO Michael Follett, falou no IAS Summit sobre sua abordagem ao rastreamento ocular, enfatizando que “em comparação com 51% dos anúncios visíveis, apenas 9% são realmente visualizados”. Conceito intimamente relacionado ao interesse, indica que a simples visibilidade não é mais suficiente para determinar o valor de uma impressão publicitária. Follett também compartilhou quatro motivadores de atenção: “Anúncios maiores, tempos de exibição mais longos, menos anúncios e posicionamento próximo a conteúdo de alta qualidade aumentam as taxas de atenção do usuário”.

Mike Follett, CEO da Lumen, durante o IAS Summit

O mercado publicitário digital atual também está passando por mudanças importantes em termos de idiomas, graças ao surgimento de novos meios de comunicação. Entre essas plataformas existem algumas plataformas de entretenimento muito criativas como Tik TokAssim, é necessário um novo tipo de abordagem – mais sofisticada – à segurança da marca. “Trabalhamos constantemente na integridade da nossa marca – explicou na plataforma IAS Summit Giorgio VeldacciLíder de Marketing de Produto para o Sul da Europa na TikTok – não apenas criando Diretrizes da Comunidade, mas também desenvolvendo Segurança e Relevância da Marca do Produto, relata trimestralmente. Sobre transparência e parcerias com a indústria publicitária.”

A parceria também inclui uma parceria com a IAS, que desenvolveu uma “abordagem inovadora para medir a segurança das marcas no TikTok”, disse o Diretor de Sucesso do Cliente da IAS. Cecília Vanoletti – que leva em consideração a legibilidade de cada componente da postagem, da imagem ao áudio e ao texto, atribuindo a cada vez uma classificação de risco específica.

Quando se trata de publicidade digital,… Programático Em particular, há outro tema que está no topo das necessidades das empresas há algum tempo:…Otimização da série de anúncios. “A qualidade e a transparência da mídia continuam a ser as principais preocupações das empresas quando se trata de publicidade programática”, explicou ele. Eleonora Solotron, Diretor Sênior de Sucesso do Cliente da IAS –. Nossa empresa responde a essas preocupações com um produto completo, Visão geral, que reúne informações sobre qualidade de mídia e otimização de custos em um único painel, dando às empresas insights sobre quanto estão gastando e como estão gastando. O objetivo final é permitir não só a otimização das campanhas em curso, evitando desperdícios de gastos publicitários, mas também fornecer uma ferramenta de avaliação estratégica para a gestão de investimentos, graças à possibilidade de avaliar também campanhas de desempenho. Para o público da cúpula. Federico GavazziDiretor Global de Mídia Digital da EssilorLuxotticaSublinhou a necessidade de as empresas “desmontarem a assimetria de informação enfrentada por quem compra publicidade”, e o valor de soluções como as soluções IAS. “Em termos de software, a Itália é um mercado mais desenvolvido e especializado que outros», observou então Gavazzi, na sua perspectiva de gestor global.

Equipe italiana IAS

A IAS Summit também foi uma oportunidade para avaliar a oferta de soluções IAS dedicadas para outro meio que agora entrou firmemente no mix de mídia corporativa: TV conectada (CTV). “Um conjunto de produtos que potenciam as vantagens deste meio, que por outro lado respondem aos seus desafios, como tráfego inválido ou detalhes do canal, através de funções específicas”, afirmam. Diana SzigetiDiretor EMEA CSM Publisher e Frederico MollasSE Manager Gerenciamento Técnico de Contas para IAS.

O evento Integral Ad Science finalizou abordando um tema muito importante e atual: o Sustentabilidade digitalOu seja, medir a pegada de carbono das campanhas digitais. “Uma avaliação que nós do IAS podemos fazer graças à parceria com duas empresas especializadas, Bom episódio E Escopo3 – Ele explicou Aaron Merelli, gerente de vendas da IAS – são capazes de medir as emissões de carbono de campanhas na web e, em breve, também no aplicativo. “A sustentabilidade das campanhas é uma prioridade do mercado e temos o prazer de fazer a nossa parte para ajudar a reduzir o impacto ambiental da publicidade digital, considerando que atualmente 4% das emissões globais são geradas anualmente pela Internet.”

Então deixei o palco da cúpula da IAS Uma visão do mercado de publicidade digital em profunda evoluçãoonde novos canais que ampliam o alcance dos planos de mídia das empresas estão vinculados às novas necessidades e desafios que exigem Soluções e métodos com alto percentual de inovação.