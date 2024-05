Netanyahu congela Blinken: “Não a um acordo que inclua o fim da guerra em Gaza.” Galant: “Israel está pronto para a operação Rafah”

Israel Ele não quer que a guerra acabe Gaza. Portanto, independentemente do potencial acordo para trégua Preparando-se para operação terrestre A Rafa. Esta é a mensagem enviada pelo primeiro-ministro israelense Benjamim Netanyahu Entregue ao Anthony BlinkenMinistro de relações exteriores Estados Unidos da América Chegou em Jerusalém Para tentar dar desvio Negociação E para persuadir Tel Aviv a evitar um ataque potencialmente devastador à cidade localizada ao sul da Faixa de Gaza. Uma missão que desde o início parecia perdida e que o provou ser. Netanyahu em reunião privada cara a cara três horas Blinken deixou claro que não aceitaria nenhum acordo com ele agitação Isso inclui Fim da guerra. Mas também sublinhou que “o processo de Rafah não depende de nada” e, portanto, não será evitado nem mesmo por um possível acordo, como anunciou o Gabinete do Primeiro-Ministro. Os Tempos de Israel. É um conceito que o Ministro da Defesa israelita repetiu publicamente Yoav corajosoEle explicou a Blinken enquanto o acompanhava na visita à passagem de fronteira na Cisjordânia que “Israel tomará todas as iniciativas para o retorno dos reféns, mas está se preparando para a operação em Rafah”. Kerem Shalom Para onde eles partirão em seguida Ajuda humanitária Para Gaza.

Assim, para outro ponto de viragem, a hipótese parece dissolver-se trégua No setor: as últimas para entender Na mesa é servido por A Trégua de 40 dias Milhares foram libertados Prisioneiros palestinos Das prisões Tel Aviv Em troca da libertação deste último 33 reféns Ele é considerado ainda vivo. O prazo estabelecido por Israel para responder ao Hamas foi definido Noite Na quarta-feira, 1º de maio. Mas parece que as declarações de Netanyahu querem, de qualquer forma, sabotar o acordo. Porque o conceito que surgiu da reunião com Blinken é claro: o acordo de reféns com o Hamas não significa que Invasão terrestre da cidade de Rafah será evitado.

O Secretário de Estado dos EUA propôs ao Estado judeu “durar SoluçãoEm vez de atacar Rafah, a última cidade no sul da Faixa de Gaza onde estão localizados Um milhão e meio de pessoas deslocadas. “Existem outras formas, na nossa opinião, melhores formas, de enfrentar o desafio colocado pelo Hamas que não exigem Ótimo processo exércitoBlinken disse aos repórteres após as negociações em Rafah. Ao mesmo tempo, instou o Hamas a fazê-lo Ele aceita o acordoCaso contrário, mostrará que não se importa com o destino dos palestinianos. A Casa Branca comentou o assunto, dizendo: “Acreditamos que devem ser feitos todos os esforços para convencer o Hamas disto”. Aceite imediatamente o acordo“.

Escreve o Secretário de Estado dos Estados Unidos HaaretzOs líderes israelitas, incluindo o primeiro-ministro, alertaram que uma operação israelita em Rafah neste momento reduziria as hipóteses de se chegar a um acordo sobre a Cisjordânia. Libertação de reféns controlado pelo Hamas e também afetará esforços Subordinar Estado unido Para promover a normalização entre Israel eReino da Arábia Saudita. Ex-porta-voz oficial do Departamento de Estado dos EUA Mateus MoleiroFoi relatado que Blinken repetiu a posição americana em relação a Rafah para Netanyahu. administração Joe Biden E Fortemente contra Uma operação em Rafah sem um plano confiável para issoEvacuação de civis.

Leia também O mundo | Por Vue Q. Operação policial na Universidade de Columbia: 100 manifestantes pró-Palestina presos. Confrontos no campus de Los Angeles

Repita o conceito Piscar Também com uma postagem no X: “Encontrei-me em Jerusalém com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre os esforços para chegar a um acordo cessar-fogo Com a libertação dos reféns eÉ mandatório Para apoiar o aumento Ajuda a civis Em toda Gaza.” Blinken expressou sua esperança de que o acordo de trégua fosse concluído, enquanto as negociações deveriam ser consideradas concluídas. A reunião direta entre Netanyahu e Blinken começou aproximadamente às 10h40 da manhã e terminou às 13h50 da tarde. Imediatamente depois disso, foi realizada uma reunião ampliada com representantes políticos e militares de Israel, bem como dos Estados Unidos, mas a cimeira já foi prejudicada pelas palavras de Netanyahu ontem: “Se o acordo for alcançado ou não. Nós atacaremos Rafa. O Primeiro-Ministro israelita anunciou que nem Haia nem qualquer outra coisa nos impedirá.

Leia também O mundo | Por Vue Q. Cisjordânia, um diplomata alemão foi desafiado e agredido por estudantes palestinos na Universidade de Birzeit: eles atiraram pedras em seu carro

Türkiye denuncia Israel em Haia – ao mesmo tempo Turquia junta-se África do Sul Em caso Genocídio contra Israel No Tribunal Internacional de Justiça em Haia. O anúncio foi feito pelo Ministro das Relações Exteriores da Turquia Hakan Fidando qual ele se lembra Ancara Há algum tempo que considera como responder às ações de Israel na guerra em Gaza e já tomou medidas contra Israel, como limitar… Alguém exportações. “Como Türkiye, decidimos participar de sua apresentação África do Sul Contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, apresentaremos em breve nosso para solicitarFidan anunciou, durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo indonésio, Retno MarsudiEm Ancara, e transmitido pela televisão estatal turca Festa Tailandesa Rak Tailandesa. “Vamos fornecer o nosso Pedido oficial Ao Tribunal Internacional de Justiça uma vez estrada jurídico“, selecione Fidan.