Ele voa Outras cidades russas cancelaram o desfile anual do Dia da Vitória, em 9 de maio, por razões de segurança. Mas a exposição que celebra a grandeza do sindicato continua de qualquer maneira e este ano também pretende ser um tapa na cara do sindicato.o Oeste: Veículos blindados britânicos capturados estarão em exibição ao lado de um carregamento de equipamento da OTAN capturado por Moscou.

O cancelamento do show foi anunciado há uma semana pela copresidente do comitê organizador do Movimento do Regimento Imortal, Elena Tsunaeva.

Ele explicou: “Devido às ameaças existentes à segurança pública, a liderança decidiu cancelar a Marcha do Regimento Al-Khalid de 2024”, acrescentando que as celebrações assumirão a forma de outros eventos este ano. O destaque das comemorações da rendição da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial será a exibição de veículos blindados e equipamentos capturados. A exposição de um mês, prevê o Telegraph, apresentará trinta veículos diferentes de doze países, incluindo tanques alemães Leopard 2 e veículos de combate de infantaria americanos Bradley capturados nos campos de batalha da Ucrânia, previu o Ministério da Defesa russo. Vídeos de mobilizações de veículos ocidentais postados nas redes sociais mostram veículos blindados Mastiff e Husky enviados pelos britânicos a Kiev, estes últimos decorados com bandeiras britânicas e da OTAN.

Os destroços de um tanque Abrams fabricado nos EUA, recentemente capturado durante combates perto da cidade ucraniana de Avdiivka, são mostrados em fotos não verificadas compartilhadas por fontes russas enquanto era transportado para o Victory Park de Moscou, o museu ao ar livre na capital russa que ja esta marcado. Para comemorar a derrota da Alemanha nazista. Mas nos últimos anos tornou-se um tributo à invasão da Ucrânia pela Rússia e celebra supostos sucessos “contra os militantes ucranianos e os seus apoiantes ocidentais”.

O Ministério da Defesa russo explicou que a nova exposição incluirá “veículos e armas ligeiras de exércitos estrangeiros, documentos de combate, mapas, literatura e equipamento ideológico”. Outros veículos em exibição incluem o veículo de combate sueco CV90, o minitanque francês AMX-10 e um veículo blindado de transporte de pessoal britânico doado a Kiev em 2015. Um correspondente do canal militar russo Zvezda elogiou o bom estado do Marder de fabricação alemã. veículo de combate. Ele conquistou em campo: “Está em condições quase perfeitas, apenas com pequenos arranhões, talvez devido a impactos causados ​​por drones”. Um evento semelhante foi realizado no ano passado no Patriot Park, perto de Moscovo, onde também estava em exposição uma colecção de equipamento militar ocidental que a Ucrânia provavelmente perdeu durante a sua contra-ofensiva de Verão. O público pôde conhecer de perto o veículo blindado de transporte de pessoal M113, de fabricação norte-americana, que também estará presente na atual edição da exposição, e um míssil de cruzeiro intacto.

As forças de Kiev perderam muitos veículos, ficaram presas em vastos campos minados russos e abandonadas pelas forças ucranianas em retirada, sob artilharia pesada e bombardeamentos de drones. Recentemente, como explicaram as autoridades americanas, retiraram a sua frota de tanques Abrams da linha da frente após cinco perdas confirmadas. A mídia russa fotografou os destroços do que parecia ser um tanque Abrams, com os rastros quebrados e o casco carbonizado como resultado de um possível ataque de drone, enquanto era rebocado por um tanque da era soviética. Fontes próximas do Kremlin indicam que foi transportado para Moscovo para ser exibido durante as celebrações do 9 de Maio e para revelar que o tanque foi capturado na Batalha de Berdychy, uma aldeia a oeste de Avdiivka, de onde as forças ucranianas se retiraram no fim de semana. A Ucrânia também exibiu tanques russos destruídos no centro de Kiev, mas geralmente reutiliza veículos capturados no campo de batalha.