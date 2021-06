O corpo de uma das meninas foi encontrado no mar

eles eram Meu pai o sequestrou, que escapou em seu barco, por uma pessoa vingança da mãe delesDepois que o relacionamento terminar. No início, esperava-se que Anna e olivia, Porque 2 e 6 anos, eles podem estar com segurança com o pai, na África ou na América do Sul. Em vez disso, cheguei esta noite A notícia mais trágica.

A história que me manteve em suspense Ilhas Canárias e tudo Espanha Parece destinado a terminar com uma conclusão dramática. O O corpo de uma das duas meninas الفت, o mais velho, era na verdade encontrado no mar, a mil metros de profundidade. Conforme relatado por 20minutos.es, Olivia, seis anos, encontrado em saco de plástico, associado comâncora de barco Do pai, Thomas Jimeno. O homem de 37 anos passou o dia com as filhas em 27 de abril e deveria levá-las de volta para a mãe à noite; Para se vingar, o cara decidiu sequestrá-los e fugir com eles. No dia seguinte, o barco foi encontrado perdido, com vestígios de sangue a bordo. A mãe de Anna e Olivia afirmou que antes de desaparecerem, o homem disse a ela por telefone que “nunca mais as veria”. A mulher já foi avisada da descoberta de hoje, segundo a delegação governamental para as Ilhas Canárias.





Não consigo imaginar a dor da mãe das pequenas Anna e Olivia, que desapareceram em Tenerife, face à terrível notícia que acabamos de tomar. Meus abraços, meu amor e toda minha família, que hoje se solidariza com Beatrice e seus entes queridos. – Pedro Sanchez (@sanchezcastejon) 10 de junho de 2021

Ainda faltam as confirmações da identidade do corpo encontrado no mar, masÂncora de notícias Aquele a quem ele estava acorrentado acabará sendo exatamente um barco Thomas Jimeno. O facto foi relatado pela delegação do Governo Central das Canárias aos meios de comunicação ibéricos, que explicou que o órgão vai agora ser identificado. “Não consigo imaginar a dor da mãe das pequenas Anna e Olivia, que desapareceu em Tenerife, pelas terríveis notícias que acabamos de tomar. Abraço, meu carinho, meu carinho e minha família, hoje vamos à Beatriz e seus entes queridos ”, escreveu o Primeiro-Ministro espanhol no Twitter. Pedro Sanchez.