Empresas que estão prontas para contratar, mas não têm ‘talentos’: em mecânica, 1 em cada 2 não encontra candidatos adequados

Desenvolvedor de nuvem, especialista em infraestrutura em nuvem, engenheiro de dados e especialista em segurança cibernética. Esses são os perfis que a Reti di Busto Arsizio, empresa de consultoria em TI, listada na AIM, está procurando. De agora até o final do ano, vai abrir para mais 70 pessoas, tendo já inscrito 50 no ano passado. Bruno Panegini, Presidente e CEO, os chama de NETworker e explica que eles são “o motor das soluções inovadoras que criamos para nossos clientes” e que estão em grande demanda nesta fase de reboot, que é marcada por um maior investimento corporativo na transformação digital . A história de Reti é uma entre várias empresas com campanhas de contratação em andamento e, como já foi dito pelos nomes dos perfis, pressagia mais seletividade no mercado de trabalho pós-pandemia. A lacuna entre a oferta e a demanda é exacerbada. Como também mostra a pesquisa econômica da Federmeccanica para o primeiro trimestre de 2021: Se 16% das empresas afirmam ter perspectivas de emprego, mais de 1 em 2, 56% não encontram candidatos com as habilidades certas para o setor em que estão estudando ou estudando . Procure por uma luta funcional para interceptar a evolução. Sinais de recuperação, estatísticas e expectativas do empregador nos dizem: existem, mas o obstáculo foi levantado para superar a porta da frente. Vamos ver o que os números nos dizem.

horizontes

Para a Itália, o Istat espera um crescimento sustentável do PIB tanto em 2021 (+ 4,7%) quanto em 2022 (+ 4,4%), que será acompanhado por uma evolução do emprego. Se medida em Ula (unidade de trabalho), registrará aumento em 2021 (+ 4,5%) e em 2022 (+ 4,1%). Em vez disso, a evolução da taxa de desemprego refletirá a gradual normalização do mercado de trabalho com aumento no ano em curso (9,8%) e ligeiro decréscimo em 2022 (9,6%). Mas o que dizem os participantes do mercado? A confirmação dessa recuperação contínua vem de dados da Pesquisa de Perspectivas de Emprego do ManpowerGroup (MEOS) de 856 empresas na Itália (45.000 globalmente em 43 países). As empresas retornam às perspectivas positivas de emprego na Itália para o terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) de 2021, com 15% dos empregadores esperando um aumento nas contratações, 6% esperando uma redução e 75% esperando nenhuma mudança. As perspetivas de emprego líquidas (saldo entre entradas e saídas), líquidas de ajustamentos sazonais, situam-se em + 7%, a taxa de emprego mais rápida dos últimos dois anos. Assim, a previsão de novas chegadas melhora 8 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e 11 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

carregando…

Um milhão e 300 mil oportunidades

A última atualização do boletim mensal do sistema de informação da Excelsior, produzido pela Unioncamere e Anpal, que mostra que foram apresentadas mais de 560 mil oportunidades pelas empresas em junho, também nos fala sobre a retomada da procura de obras. O número sobe para quase 1,3 milhão em todo o horizonte do trimestre junho-agosto. Embora haja dinâmicas heterogêneas em nível setorial e regional, a busca por pessoas físicas neste mês deve superar até mesmo a registrada em junho de 2019, na era pré-Covid. Fabricação de alimentos, engenharia, eletrônica e serviços, com turismo, comércio e construção são os setores líderes. Em particular, a indústria planeja 163.000 compromissos em junho (36.000 funcionários a mais que no mês passado) e 378.000 no trimestre. Cerca de 397 mil contratos de trabalho serão oferecidos pelo setor de serviços no mês em curso (+ 134 mil empregados) e estão previstos mais de 900 mil contratos de trabalho neste trimestre. Em 56% dos casos serão contratos a termo, 19% contratos permanentes, 10% na gestão e 5% na aprendizagem. A participação das empresas que planejam contratações também aumentou, passando de 12% em maio para 15% em junho. Existe, portanto, uma recuperação do mercado de trabalho? A questão parece ter uma resposta definitiva, como mostrado pelo cruzamento de vários dados estatísticos. Stefano Scapio, Chefe do Sul da Europa do ManpowerGroup também confirma: “Um ano e meio após o início da pandemia, com a campanha de vacinação progredindo e as infecções diminuindo, uma recuperação no mercado está começando a surgir. Em muitos setores, incluindo produção / manufatura, construção e serviços, há uma tendência positiva nas intenções de contratar dos empregadores, que chega a 7% em nível nacional. Uma recuperação que em todo o caso estará no centro da pessoa e criará um novo futuro para a indústria, acelerando os processos de transformação digital e de desenvolvimento sustentável ».

falta de talento

Scapio observa que, no entanto, as empresas devem enfrentar uma crescente escassez de talentos: “Em um mundo onde os modelos de negócios corporativos estão passando por uma rápida transformação e que tem visto taxas de desemprego cada vez mais altas devido à pandemia, a escassez de talentos é relatada como cada vez mais poderosa, um fenômeno que mais uma vez ressalta a dificuldade dos empregadores em encontrar pessoas com as competências certas. Na Itália, este ano, a proporção foi de 85%, a maior de todas, entre as maiores do mundo e quase dobrou nos últimos três anos. Os setores de logística , produção, tecnologia da informação e vendas estão entre os setores onde se encontram as categorias Profissionais mais difíceis de atraí-los. E, neste cenário particular, devemos partir da inovação tecnológica e da qualificação do capital humano, duas dimensões essenciais para preencher essa lacuna. empregos desempregados devido à falta de habilidades. ”No entanto, as expectativas de emprego devem lidar com a escassez cada vez maior de talentos que atingiu o pico por 15 anos: habilidades pessoais e práticas são cada vez mais difíceis de encontrar. Na Itália, a pontuação de mão de obra é de 85%, a mais alta em mais de uma década e dobra Effat quase nos últimos três anos. Uma pesquisa global com 42.000 empresas indica que quase 7 em cada 10 empregadores (69%) relatam dificuldades no recrutamento de novos funcionários: este é o número mais alto alcançado desde 2006. Isso é verdadeiro para a Itália. Onde a proporção é de 85%, mas também para a França (88%), Romênia (86%), Suíça (83%), Bélgica (83%) e Turquia (83%). As taxas mais baixas foram registradas na China (28%), Estados Unidos (32%), Índia (43%) e África do Sul (46%). Globalmente, a escassez de talentos é maior em empresas maiores.

caso de mecânica

No nosso país, entre os sectores em que é cada vez mais difícil encontrar os perfis adequados, também aparecem os mecânicos onde “mais da metade, 56%, têm dificuldade em encontrar os processos profissionais necessários ao exercício da actividade empresarial. Um número pior do que o número muito negativo registrado há cerca de dois anos, quando 47% das empresas destacaram este grande problema. ” É assim que o diretor-geral da Federmeccanica, Stefano Franchi, resume a ironia da recuperação da indústria de metais de acordo com a pesquisa econômica da Federação no primeiro trimestre de 2021. O impacto desse quadro nas perspectivas de emprego significa que 16% das empresas afirmam que precisam aumentar o número de colaboradores Nos próximos meses, ante 8% que acham que precisam diminuir. No entanto, todo esse quadro deve mais uma vez lidar com o agora crônico problema de encontrar os números certos, difícil. Olhando para as vantagens, as competências mais difíceis de encontrar são as técnicas básicas e tradicionais, afirmam 42% dos entrevistados, seguidas das competências transversais com 31% e das tecnologias avançadas e digitais com 24%. É um ciclo vicioso que não podemos suportar. Em vez disso, um círculo virtuoso deve ser revitalizado com investimentos bem direcionados em educação e políticas eficazes e eficazes. Temos que fazer isso rapidamente e bem ”, afirma Franchi. É um mundo da engenharia em que quem vai à escola ou procura trabalho nem sempre consegue interceptar a mudança, testemunhada por dois operários em particular. Uma é que quase metade dos funcionários são trabalhadores de colarinho branco. O outro é o léxico: mais e mais palavras-chave estão se tornando Iot, robótica, computação em nuvem e neblina, robótica, impressoras 3D, inteligência artificial, big data.