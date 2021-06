Há um novo problema para o comércio global

Nas últimas semanas, o porto chinês de Shenzhen tem sido um dos portos mais movimentados e importantes do mundo para atividades de navios mercantes, É basicamente consertado, devido às medidas tomadas pelo governo chinês para conter um pequeno surto de infecção por coronavírus. No entanto, a mera importância do porto de Shenzhen e da região manufatureira levou os especialistas a verem esse bloqueio temporário como uma – outra – ameaça séria ao bom funcionamento do comércio global.

Na província de Guangdong, no sul da China, onde fica Shenzhen, cerca de 100 casos de coronavírus foram detectados desde 21 de maio. A maioria deles foi encontrada na capital provincial, Canton, onde um programa de testes em massa foi lançado em seus 14 milhões de residentes, que foram orientados a não deixar suas casas exceto por razões absolutamente necessárias.

As infecções detectadas em pouco menos de um mês em Guangdong são cerca de um terço das registradas na China continental no mesmo período e, no entanto, são um número muito pequeno em comparação com os surtos que ocorrem em outros países da Ásia e do Sudeste Asiático. : Especialmente na Índia, onde a situação é terrível há meses, mas também na Indonésia, nas Filipinas e no Japão, que estão tendo novas ondas de infecções nas últimas semanas.

Devido ao surto na província de Guangdong, há cerca de duas semanas, as autoridades de Shenzhen impuseram medidas rígidas de controle no principal porto da cidade, o porto de Yantian, localizado na área de mesmo nome. No final de maio, as autoridades portuárias também proibiram as exportações por uma semana depois que alguns trabalhadores portuários deram positivo. Até agora, após a retomada das exportações, as operações no porto ainda estão muito lentas, e de fato o porto foi fechado.

A desinfecção de navios e os períodos de quarentena para as pessoas que chegam ao porto têm causado engarrafamentos significativos, com poucos navios atracados, com dezenas de outros navios ancorados no mar à espera de poder entrar. Bloomberg Ele escreveu que os navios atualmente permanecem no porto por até cinco dias antes de partir e, enquanto isso, os contêineres a serem carregados estão se acumulando.

A Maersk, a maior empresa de navios mercantes do mundo, disse que a produção atual no Porto de Yantian é cerca de 30 por cento dos níveis normais. Para evitar atrasos, a Maersk e outras empresas estão desviando alguns de seus navios para outros portos em Shenzhen, ou mudando totalmente seu destino, com destino a outras cidades.

No entanto, os problemas de congestionamento não estão relacionados apenas ao Porto Yantian, fenômenos semelhantes também ocorrem em outros portos menores próximos (Porto de Nansha e Porto de Shekou). O bloqueio desses três portos levou à interrupção de um dos principais escoamentos do comércio chinês.

“O agravamento do problema de congestionamento portuário no sul da China se tornou o mais recente grande problema para a indústria de transporte marítimo de contêineres”, disse Andrew Lee, analista do banco de investimento financeiro Jefferies em Hong Kong. Dificuldade em encontrar contêineres pela China no início deste ano e O bloqueio do Canal de Suez para Março.

Por sua importância estratégica nas rotas comerciais, o bloqueio do porto de Shenzhen também pode ter repercussões para toda a economia chinesa. Iris Pang, economista do ING Banking Group, disse a todos tempos financeiros O bloqueio afetará os dados de comércio e produção do país em junho. Segundo Pang, o embargo pode afetar os custos das exportações chinesas, cuja demanda aumentou significativamente nos últimos meses, e, consequentemente, os custos das importações para os Estados Unidos e Europa.