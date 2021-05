Madrid, direita vence, Iglesias deixa a política, expurgo de extremistas – Corriere.it

Ela ganhou a rainha libertada de Madrid. O herdeiro dos Indignados, Pablo Iglesias, abandonou a política. é um Terremoto de classificação regional Ontem em Madrid. Isabel Daz Ayusu dobrou os votos e assentos obtidos apenas dois anos atrás, quando Sars-CoV2 foi um erro de digitação. Ele venceu a guerra contra os bloqueios, por uma chance de tomar uma cerveja na praça às 23h. Máscaras e espaços, mas sem fechamentos. Bares, teatros, cinemas e restaurantes são limitados, mas abertos. Do direito à cerveja, o apelo ao bloqueio evoluiu para o direito à liberdade. A história fácil de comunicar diz que o governo central (centro-esquerda) reagiu ao vírus com o instinto de uma liderança veterana: elimina barreiras porque desconfia dos indivíduos e aumenta os impostos porque desconfia dos empresários e se concentra no economia. Por outro lado, a administração regional de Ayeosu (Partido Popular) goza de mercado livre e individualidadeEle deixou os cafés abertos porque deixa dinheiro no bolso dos cidadãos porque acredita na iniciativa privada e na liberdade.

Festa Popular de Isabel Daz Ayusu O resultado do desafio em nome da liberdade pode ser resumido em três números. Pi 1% em uma pílula Na Comunidad de Madrid em relação à média nacional; 35% das mortes; 44% dos votos Na eleição de ontem. Comemorando a vitória (antes do toque de recolher) da sacada da rua Genova, sede do Partido do Povo, o líder patriota Pablo Casado o disse Hoje a liberdade triunfou em Madrid e amanhã será conquistada em toda a Espanha. O primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, alertou.





Eleições em Madrid: percepções

Os resultados das eleições regionais em Madrid por uma vez READ Cadáveres queimados nas ruas, ajuda de inimigos - Corriere.it As pesquisas tiveram resultados meses atrás. Desde o inverno, Ayuso mediu seu crescimento de consenso entre madrilei e foi às bilheterias. Ele pára em 65 cadeiras (44% dos votos), apenas 4 da maioria absoluta, para recuperar o domínio do centro-direita do Partido Popular. Mediadores de Cidadãos Dos 19% em 2019, eles caem abaixo do limite de 5% e não entram no pool territorial. Seus eleitores voltam aos braços do Partido do Povo.

Fox Al 9% Para replicar a maioria absoluta dos anos 1990 e início dos anos 2000, o povo populista ainda não tem a extrema direita representada hoje pelo Vox, um partido totalmente nostálgico para Franco. A Vox melhorou a pontuação de 2019 em algumas frações Atingindo 13 assentos (9%). Ele se apresenta a Ayusu como um conselheiro ou como uma muleta externa. Isso não será um problema para o governador anti-lockdown, porque se ele te chamar de surto, você está do lado certo da história.

a esquerda Porém, toda a esquerda não alcança seus deputados e nos permitirá formar uma minoria monocromática. A esquerda lambe suas feridas. O PSOE caiu de 37 para 24 cadeiras (16,8%), o pior resultado de sempre na capital. O líder nacional Pedro Sánchez pode aproveitar isso para rejuvenescer os quadros partidários locais, nem todos os seus partidários.